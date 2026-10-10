Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Samuel Soares, le pari avorté de Luis Campos

Le PSG a pris des renseignements sur Samuel Soares, le gardien de Benfica, dans les dernières heures du mercato et aurait été prêt à proposer jusqu’à 25 millions d’euros. Toutefois, le portier portugais n’était pas une priorité de Luis Campos et le club lisboète a refusé d’envisager son départ.

Mercato PSG : Un intérêt tardif du Paris SG pour Samuel Soares

Le nom de Samuel Soares s’est invité dans l’actualité du mercato parisien au moment où les dernières heures du marché des transferts approchaient. Selon les informations de Record, le PSG aurait tenté d’attirer le gardien portugais et envisagé une enveloppe qui pouvait atteindre 25 millions d’euros.

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Une somme qui aurait pu donner une toute autre dimension à ce dossier, si elle avait été confirmée par une proposition officielle. Mais la réalité semble plus nuancée. Dans une enquête exclusive publiée par Glorioso 1904, le média portugais explique que le gardien n’a jamais figuré parmi les priorités parisiennes.

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Des contacts ont bien eu lieu avec Benfica, mais ils auraient essentiellement servi à connaître les conditions d’un éventuel transfert. Autrement dit, Paris aurait pris la température sans nécessairement préparer le grand plongeon. Cette rumeur intervient notamment à un moment où l’avenir de Lucas Chevalier semble se jouer loin de Paris.

Luis Campos préparait-il vraiment une offensive à 25 millions d’euros ?

Dans un mercato où chaque mouvement est scruté, la simple prise de renseignements peut rapidement se transformer en feuilleton. Le PSG aurait manifesté son intérêt pour Samuel Soares à l’approche de la fermeture du marché, mais aucun élément fourni par Glorioso 1904 ne permet d’affirmer que les discussions ont débouché sur une négociation avancée.

Le montant de 25 millions d’euros, évoqué dans les informations initiales, doit donc être considéré avec prudence tant qu’une offre formelle n’est pas établie. Pour Luis Campos, ce dossier aurait davantage ressemblé à une exploration du marché qu’à une opération prioritaire. Le directeur sportif parisien est régulièrement associé à la recherche de profils susceptibles de renforcer l’effectif. Mais sonder un club ne signifie pas nécessairement vouloir conclure.

Benfica a fermé la porte pour protéger son nouveau titulaire

Du côté de Lisbonne, la réponse aurait été claire. Pas question de laisser partir le portier dans une période aussi délicate de la saison. Samuel Soares aurait gagné en importance dans les plans de Marco Silva, au point de devenir une option majeure dans la hiérarchie des gardiens.

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Son départ aurait obligé Benfica à réorganiser un poste essentiel, avec toutes les incertitudes sportives qu’une telle décision implique. Cette position traduit aussi la confiance accordée au joueur formé au club. Benfica ne souhaitait pas fragiliser son effectif pour répondre à une approche tardive, même potentiellement lucrative.

La prolongation de Samuel Soares peut-elle changer la donne ?

Benfica travaillerait également à une prolongation de contrat de son gardien. Selon Glorioso 1904, les discussions seraient bien engagées, avec la volonté du club d’améliorer les conditions contractuelles du joueur et de sécuriser son avenir. Cette démarche constituerait un signal fort.

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Plutôt que de préparer son départ, la direction lisboète chercherait à consolider une relation devenue importante pour son projet sportif. L’échéance envisagée pour une éventuelle prolongation n’est cependant pas précisée. Pour l’heure, Samuel Soares reste associé au club portugais, tandis que l’intérêt parisien ne semble pas avoir dépassé le stade des premiers contacts.

Un dossier secondaire qui révèle les limites du mercato parisien

Pour le PSG, cette tentative rappelle qu’un club peut explorer plusieurs pistes sans transformer chacune d’elles en objectif prioritaire. Le poste de gardien exige une réflexion particulière. Au-delà du prix du transfert, il faut tenir compte de la hiérarchie interne, du temps de jeu et de la capacité d’un nouveau venu à s’intégrer.

Recruter un portier pour 25 millions d’euros sans perspective clairement définie aurait nécessité des garanties sportives. Samuel Soares, lui, pourrait surtout tirer profit de cette exposition pour consolider sa place à Benfica. L’intérêt attribué au PSG ne constitue ni une signature imminente ni la preuve d’une offensive majeure de Luis Campos.

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Entre les renseignements pris, le refus lisboète et les discussions autour d’une prolongation, le dossier reste avant tout une piste explorée puis refermée. À Paris, le mercato réserve parfois des surprises. Celle-ci n’a, pour le moment, pas franchi le seuil des négociations décisives.