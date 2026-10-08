Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Les recommandations de Rocheteau pour la montée en Ligue 1

Ancienne gloire de l’ASSE, Dominique Rocheteau apprécie le début de saison de l’équipe de Ian Cathro. Toutefois, il ne s’emballe pas. Il pointe un souci défensif et lâche ses conseils pour la montée en Ligue 1.

Rocheteau : « J’aime bien l’équipe, mais attention à la confiance »

Joueur emblématique de l’ASSE entre 1970 et 1980, Dominique Rocheteau a été dirigeant du club stéphanois de juin 2010 à mai 2019. Il avait été vice-président du conseil de surveillance, conseiller du président du club, coordinateur sportif puis directeur sportif. En retrait depuis sept ans, il continue de suivre son club de cœur.

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Dans une interview accordée au quotidien Le Progrès, il n’a pas manqué de livrer son opinion sur le début de saison très prometteur des Verts, sous la conduite de leur nouvel entraîneur Ian Cathro. Selon le dirigeant retraité, les premiers résultats sont certes encourageants, mais l’AS Saint-Etienne doit encore solidifier sa défense et éviter tout excès de confiance.

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« J’aime bien l’équipe actuelle, comment elle joue même si elle prend encore beaucoup de buts. Il faut faire attention à la confiance justement. Il faut garder une certaine réserve, humilité. Il ne faut surtout pas s’enflammer malgré l’attente », a-t-il recommandé aux Verts.

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Pour rappel, l’ASSE a enregistré 5 victoires, un nul et une défaite en 7 journées de championnat. Elle est leader de la Ligue 2 avec 16 points, mais reste sur une défaite à Dunkerque (2-1) et un nul contre le FC Metz (2-2) et a déjà concédé 8 buts.

L’Ange Vert apprécie la ferveur inextinguible du peuple vert

Fort de son ragard d’expert, Dominique Rocheteau sait que la saison est encore longue et que la montée en Ligue 1 sera disputée âprement jusqu’au sprint final. Mais il fait confiance aux supporters de Saint-Etienne pour soutenir et pousser les Verts à atteindre leur unique objectif : le retour dans l’élite.

En tout cas, l’ancien attaquant surnommé l’Ange Vert est toujours impressionné par la ferveur du peuple vert. « Il y a pas mal de supporters de tout âge, c’est ça qui est fou. C’est vraiment un club populaire comme Lens ou Marseille. C’est un public très éclectique », se réjouit-il.

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Pour rappel, le public de Geoffroy-Guichard a déjà établi le premier record de la saison en Ligue 2, avec 39 315 spectateurs lors de la réception du Montpellier HSC (3-1), le 5 septembre dernier.