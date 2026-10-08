Accueil - Mercato OM - OM : La Juventus tourne le dos à Hojbjerg pour Darryl Bakola ?

Alors que la direction de l’OM ne ferme pas la porte à son départ cet hiver, Pierre-Emile Hojbjerg voit l’un de ses courtisans se tourner vers une autre cible. La Juventus préférerait miser sur l’ancien Marseillais Darryl Bakola qui évolue à Sassuolo.

Mercato OM : La Juventus en rétropédalage pour Hojbjerg

Pierre-Emile Hojbjerg pourrait voir l’une des portes de sortie se refermer plus vite que prévu. Le milieu danois est sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2028. Même s’il a été titularisé lors des six dernières sorties de l’OM, le joueur de 31 ans figure parmi les potentiels départs. La raison ? Pierre-Emile Hojbjerg possède l’un des plus gros salaires du vestiaire.

Le président marseillais Stéphane Richard expliquait lui-même : « on a connu une réduction de 30 à 35% de la masse salariale, mais des efforts encore nécessaires ». Dans ces conditions, un départ du capitaine danois serait un soulagement pour les finances de l’OM. L’Italie semblait être la destination idéale pour l’accueillir. La Juventus Turin étant sur ses traces depuis de longues dates.

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Pierre-Emile Hojbjerg est perçu par les Bianconeri comme la solution pour compenser l’absence de Khéphren Thuram et de Manuel Locatelli, tous deux blessés. Luciano Spalletti apprécie particulièrement son expérience, son caractère et son leadership dans l’entrejeu. Cette opération arrangeait tout le monde sur le papier. Mais voilà qu’un visage bien connu du centre de formation de l’Olympique de Marseille pourrait faire dérailler ce scénario.

Darryl Bakola en pole position dans les plans turinois

Darryl Bakola, formé à l’OM, a rejoint l’US Sassuolo en janvier dernier pour environ 12 millions d’euros bonus compris. Le milieu de terrain de 18 ans enchaine de belles prestations en six matchs de Serie A cette saison. Au point d’attirer l’attention de plusieurs cadors européens. La Gazzetta dello Sport assure que la Juventus a déjà engagé les manœuvres pour le recruter.

Giovanni Carnevali, administrateur délégué turinois, aurait même pris contact avec Francesco Palmieri, le directeur sportif de Sassuolo. Les échanges pourraient s’accélérer dans les semaines à venir. Les Neroverdi réclameraient environ 30 millions d’euros pour son transfert. Soit presque le triple de la somme fixe versée aux Marseillais. Le danger pour l’OM est évident.

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Si les Bianconeri décident de concentrer leur budget sur Darryl Bakola, l’intérêt pour Hojbjerg risque de s’estomper. L’espoir d’alléger la facture salariale de l’OM s’écroulait aussi avec lui. Les deux pistes ne sont toutefois pas incompatibles. L’autre idée serait que la Juventus envisagerait de recruter les deux joueurs, l’un en janvier et l’autre à l’été 2027. Reste à savoir si le club piémontais aura les moyens de ses ambitions.