Troyes-OM : Genesio privé de Højbjerg, Gouiri incertain

À l’approche du déplacement de l’OM à Troyes, Bruno Genesio doit composer avec le forfait de Pierre-Emile Højbjerg et l’incertitude qui entoure Amine Gouiri. Le retour de Trevis Dago Nnadi apporte toutefois une solution supplémentaire au milieu de terrain marseillais.

Troyes-OM : Un entrejeu marseillais déjà amputé

La préparation du déplacement à Troyes vient de prendre une tournure moins favorable pour Bruno Genesio. A quelques jours de retrouver la Ligue 1, le club phocéen devra composer sans Pierre-Emile Højbjerg. Selon La Provence, le milieu de terrain danois est forfait pour cette rencontre du dimanche.

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Cette situation prive ainsi l’entraîneur marseillais d’un élément important dans l’équilibre de son équipe. Cette absence est d’autant plus gênante que la nature exacte de l’indisponibilité du milieu danois, tout comme sa durée, n’a toujours pas été précisée depuis sa sortie sur blessure avec la sélection nationale.

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Bruno Genesio doit donc travailler avec une donnée essentielle en moins, sans savoir à ce stade si cette absence se limitera au rendez-vous face à Troyes ou si elle pourrait s’étendre aux prochaines échéances. Une inconnue qui complique forcément la construction de son onze.

Le doute Gouiri ajoute une nouvelle difficulté

À cette première mauvaise nouvelle s’ajoute le cas Amine Gouiri. L’attaquant marseillais est annoncé incertain et aucune décision définitive concernant sa présence dans le groupe n’est encore connue. Son état devra donc être réévalué avant le déplacement, avec une décision qui pourrait intervenir lors des derniers réglages précédant la rencontre.

Pour Genesio, cette incertitude oblige surtout à préparer plusieurs scénarios. La présence ou l’absence de Gouiri peut modifier les choix offensifs, la composition du onze et même les solutions disponibles sur le banc.

Avec Højbjerg déjà forfait, l’entraîneur phocéen ne peut pas se permettre de bâtir un seul plan de match. Il lui faut anticiper les différents cas de figure, quitte à garder quelques cartes dans sa manche jusqu’au dernier moment.

Nnadi revient au bon moment

Dans ce tableau relativement préoccupant, le retour de Trevis Dago Nnadi constitue une éclaircie. Le jeune milieu retrouve le groupe marseillais au moment où l’absence de Højbjerg crée précisément un besoin supplémentaire dans l’entrejeu.

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Sa disponibilité offre donc à Genesio une possibilité de rotation qui n’était pas garantie quelques jours plus tôt. Il serait toutefois prématuré d’imaginer Nnadi titulaire à Troyes. Son retour lui permet surtout de disposer d’une option supplémentaire, que ce soit dans le onze de départ ou en cours de rencontre.

Le jeune milieu peut ainsi représenter une solution pour préserver l’équilibre de l’équipe ou apporter de la fraîcheur dans une zone où l’Olympique de Marseille vient justement de perdre une pièce importante.

Des choix encore ouverts avant Troyes

Le véritable enjeu pour Bruno Genesio sera désormais de réorganiser son équipe sans provoquer un déséquilibre plus important. Le forfait de Højbjerg impose une adaptation au milieu, tandis que l’incertitude autour de Gouiri maintient le secteur offensif dans l’attente. Deux dossiers différents, mais une même conséquence : la marge de manœuvre du technicien se réduit.

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Le contexte reste néanmoins suffisamment ouvert pour que les dernières séances apportent des réponses. À ce stade, trois informations dominent. Højbjerg est forfait, Gouiri demeure incertain et Nnadi est de retour. Côté marseillais, le puzzle n’est donc pas encore terminé. Mais à l’approche de Troyes, Genesio sait déjà qu’il devra trouver la bonne combinaison avec plusieurs pièces déplacées.