En pleine préparation du prochain mercato estival, Loïc Perrin vise un cadre du FC Nantes. Mais les supporters de l’ASSE ne semblent pas du tout apprécier cette piste défensive et l’ont clairement fait savoir.

Mercato ASSE : Loïc Perrin cible un défenseur du FC Nantes

L’AS Saint-Étienne prépare son prochain mercato et penserait à un nouveau titulaire du FC Nantes, en cas de retour dans l’élite. Invaincue depuis la fin du mercato d’hiver et l’arrivée de Philippe Montanier à la place d’Eirik Horneland, l’ASSE est bien partie pour retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Deuxième de Ligue 2, à quatre unités du leader Troyes, le club stéphanois croit en ses chances de monter et prépare donc son recrutement de l’été.

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Dans cette optique, Loïc Perrin penserait notamment à Frédéric Guilbert, arrivé à Nantes cet hiver, mais sans vraiment convaincre, dans un club qui se dirige tout droit vers une relégation. Le directeur sportif de l’ASSE rechercherait du solide, du vécu, un joueur expérimenté capable de tenir un vestiaire en cas de turbulence. Frédéric Guilbert coche toutes les cases aux yeux des dirigeants du club ligérien. Surtout que le latéral droit nantais ne coûtera rien, puisque son contrat avec le FCN expire le 30 juin prochain.

Dans les colonnes de But Football Club, Bastien Aubert valide totalement le profil de Frédéric Guilbert en le résumant ainsi : « son vécu, sa rigueur défensive et sa capacité à enchaîner les matchs en élite en feraient un relais idéal. » Cependant, les supporters stéphanois n’apprécient pas ce choix.

Frédéric Guilbert, une piste qui divise fortement

Pour le prochain recrutement, les dirigeants de l’ASSE veulent éviter de revivre le mercato un peu trop naïf de 2024, où la jeunesse avait pris toute la place, quitte à manquer de repères dans les moments chauds. À 31 ans, Frédéric Guilbert apparaît comme un profil expérimenté, habitué à la Ligue 1. Mais pour une grande partie des supporters des Verts, ce profil ne correspond pas forcément aux ambitions espérées en cas de retour dans l’élite.

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Le débat porte surtout sur son impact supposé au plus haut niveau et sur sa capacité à s’imposer comme titulaire indiscutable. Pisté par l’ASSE en cas de montée en Ligue 1, le natif de Valognes ne fait donc pas l’unanimité chez les supporters de l’AS Saint-Étienne. Un récent sondage publié par But autour de cette piste a permis de mesurer l’avis des fans de l’ASSE sur cette piste estivale. Si certains voient en lui une option fiable pour encadrer un effectif jeune, la majorité des supporters estime qu’il existe des pistes plus ambitieuses ou plus adaptées au projet sportif.

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Le message est donc clair : ce dossier ne suscite pas l’enthousiasme attendu dans le Forez. Reste à voir ce que va décider Loïc Perrin après cette réponse brutale des fans.

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