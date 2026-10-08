ASSE : Deux forfaits déclarés à l’AS Saint-Etienne contre Rodez

L’entraîneur de l’ASSE a confirmé l’indisponibilité de deux joueurs de son équipe, à deux jours du match contre Rodez AF. De retour de blessure, ils sont trop justes pour rejouer selon Ian Cathro.

ASSE – Rodez : Le Cardinal et Jaber sont indisponibles

L’ASSE sera privée des services de Julien Le Cardinal pour affronter Rodez AF, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard. Victime d’une grosse béquille à la cuisse contre le FC Metz, avant la longue trêve internationale, il a mis à profit les trois semaines de coupure pour se remettre sur pied.

Le défenseur central est même revenu à l’entraînement collectif cette semaine. Cependant, il n’est pas suffisamment guéri pour rejouer en Ligue 2. « Il a repris le terrain, mais c’est trop juste pour ce week-end », a indiqué Ian Cathro en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi.

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En plus du capitaine Julien Le Cardinal, Mahmoud Jaber est forfait. Selon la précision de son entraîneur, le milieu défensif israélien a travaillé avec le groupe à l’entraînement ce jeudi matin, mais il ne fera pas son retour samedi contre les Ruthénois.

Concernant le jeune Marten Paalberg (18 ans), il jouera probablement avec la Réserve de l’AS Saint-Etienne, après avoir disputé une mi-temps lors du match amical contre le FC Sion.

Cathro se réjouit du retour des internationaux de Saint-Etienne

En revanche, Ian Cathro peut compter sur un groupe qui s’est étoffé avec le retour des internationaux cette semaine. Mercredi, il avait repoussé l’entraînement du jour en fin d’après-midi, afin de permettre au dernier contingent de retour de prendre part à la séance.

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« Hier, nous nous sommes entraînés tard pour que tout le monde soit présent. Évidemment, certains étaient fatigués. Ils étaient un peu plus reposés ce jeudi matin et ont effectué une bonne séance », a-t-il expliqué.

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Le coach de l’ASSE se réjouit naturellement du retour de plusieurs cadres de son effectif. Sohaib Naïr, Zuriko Davitashvili, Ben Old, Augustine Boakye, Aron Csongvai, Kevin Pedro ou encore Irvin Cardona sont tous rentrés. « Je leur ai dit, je suis très heureux de tous les retrouver et très content de voir à quel point ils sont joyeux de se retrouver eux aussi », a confié Ian Cathro.

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