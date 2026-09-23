Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Saint-Étienne a manqué une belle occasion face à Metz

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L’ASSE a laissé échapper une victoire qui lui tendait les bras samedi à Metz, en concédant un nul 2-2 après avoir mené de deux buts. Malgré cette frustration, les Verts ont conservé la première place de Ligue 2 à l’issue de la 7e journée. Les hommes de Ian Cathro ont tout de même manqué l’occasion d’envoyer un signal fort.

ASSE : Pourquoi ce 2-2 laisse-t-il autant de regrets ?

Le scénario explique presque à lui seul la frustration stéphanoise. Après une première période sans but, l’ASSE a accéléré dans le dernier tiers de la rencontre. Kevin Pedro a ouvert la marque à la 67e minute, avant qu’Augustine Boakye ne double l’avantage quatre minutes plus tard. À 2-0, les hommes de Ian Cathro semblaient avoir fait le plus difficile.

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Pourtant, Metz a refusé de rendre les armes. Abdourahmane Mbodji a réduit l’écart à la 79e minute, puis Jérémy Deminguet a remis les deux équipes à égalité à la 88e. Le leader repart donc de Saint-Symphorien avec un seul point, alors qu’une victoire aurait permis de terminer la première partie de cette séquence sur une note beaucoup plus éclatante.

Que reproche réellement Jérémy Clément aux Verts ?

Dans l’émission 100% Sainté d’ICI Saint-Étienne Loire, l’ancien Stéphanois Jérémy Clément a surtout pointé le changement de comportement de l’équipe lorsqu’elle a cessé d’imposer son rythme. Son interrogation est claire : l’ASSE a-t-elle davantage intérêt à continuer d’attaquer lorsqu’elle mène plutôt qu’à subir ?

« Je me posais une question. L’ASSE je la trouve très forte quand elle attaque, au final est-ce une équipe qui peut aussi subir ? Quand elle a reculé, elle a été en difficulté », a expliqué Jérémy Clément après Metz-ASSE, en relativisant par ailleurs le terme inacceptable employé par Áron Csongvai pour qualifier l’égalisation concédée.

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L’ancien milieu n’a toutefois pas dressé un tableau sombre. Au contraire. Il estime que la qualité de jeu affichée par les Stéphanois reste un motif de satisfaction. Il a également rappelé que la blessure de Julien Le Cardinal avait changé certains équilibres, tandis que Téji Savanier a pu prendre davantage d’influence lorsque les espaces lui ont été accordés.

Quel bilan faut-il tirer après sept journées ?

Le chiffre le plus important reste celui du classement. Avant la rencontre, l’ASSE possédait 15 points après six journées et Metz en comptait neuf. Après le nul, les Stéphanois ont porté leur total à 16 unités et sont restés en tête. Le Red Star suivait à deux longueurs, tandis que Reims pointait à trois unités.

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Le contraste est donc saisissant. D’un côté, les Verts viennent d’enchaîner une défaite à Dunkerque puis un nul à Metz après avoir mené 2-0. De l’autre, leur début de championnat demeure solide. Jérémy Clément l’a résumé à sa manière sur ICI Saint-Étienne Loire : « Si en début de saison on te dit qu’après sept matchs, tu vas être leader, on signe tous. »

L’ASSE doit-elle apprendre à ne plus se contenter de gérer ?

C’est probablement le principal enseignement de cette soirée. À Metz, les Stéphanois ont montré qu’ils avaient les armes pour faire très mal offensivement, mais leur recul après le deuxième but a offert à leur adversaire une possibilité de revenir dans la partie.

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Le problème n’est donc pas nécessairement de savoir défendre un avantage, mais de déterminer comment le faire sans abandonner les qualités qui ont permis de prendre l’ascendant. Jérémy Clément considère justement que cette équipe pourrait être plus à l’aise lorsqu’elle continue de jouer vers l’avant.

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Son constat rejoint les faits du match : l’ASSE avait marqué deux fois en quatre minutes avant de voir Metz refaire progressivement son retard. La trêve offre désormais à Ian Cathro et son staff le temps d’analyser cette séquence. Car lorsqu’une équipe veut jouer les premiers rôles, savoir conserver un résultat compte. Savoir tuer un match compte tout autant.