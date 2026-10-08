PSG : Al-Khelaïfi officialise un partenariat inédit jusqu’en 2028

Le PSG enrichit son portefeuille commercial avec un acteur mondial de la cosmétique. Dans un communiqué officiel, Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, a annoncé ce jeudi après-midi la signature d’un nouveau partenariat stratégique avec L’Oréal.

Le groupe français L’Oréal devient le « partenaire beauté » du PSG

Ce jeudi, le Paris Saint-Germain a publié un communiqué officiel pour annoncer une nouvelle étape dans son projet d’expansion mondiale. Il s’agit d’un partenariat signé jusqu’en 2028 avec L’Oréal, leader mondial de la beauté.

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« L’Oréal Groupe devient le partenaire beauté du Paris Saint-Germain. Un partenariat inédit, jusqu’en 2028, noué entre deux collectifs : celui du double champion d’Europe en titre et celui du leader mondial de la beauté. Il s’exprimera, notamment, à travers les marques de L’Oréal Groupe. Le Paris Saint-Germain et L’Oréal Groupe partagent des racines parisiennes ainsi qu’une culture commune de la performance et de l’innovation fondée sur la force du travail d’équipe.

Le Paris Saint-Germain et L’Oréal Groupe annoncent aujourd’hui un partenariat stratégique jusqu’en 2028. Cette collaboration réunit, pour la première fois, ces deux collectifs aux racines parisiennes. Ensemble, ils partagent une même ambition : faire rayonner une vision contemporaine de l’excellence française à travers le monde, fondée sur l’innovation, la performance et l’inspiration », écrit notamment le PSG dans son communiqué.

Souhaitant offrir aux Champions d’Europe en titre « son expertise scientifique », la marque de dermocosmétiques va envoyer des équipes médicales au Campus PSG, à Poissy, « afin de mener des études observationnelles autour de la santé de la peau, du cuir chevelu, du bien-être et de la performance des athlètes ».

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Luis Enrique et ses hommes bénéficieront, quant à eux, de produits mis à disposition pour prendre soin de leur peau. Les supporters parisiens pourront également profiter de ce nouveau partenariat. Dans le communiqué, le club annonce en effet la mise en place future « d’expériences inédites » lors des rencontres disputées au Parc des Princes.

« Ces activations associeront sport, innovation, créativités et style pour faire vivre le partenariat au-delà du terrain », poursuit le Paris SG. Nés dans la capitale, les deux groupes sont devenus des leaders mondiaux dans leur secteur respectif. Concrètement, le leader mondial de l’industrie des cosmétiques et de la beauté va mettre certaines de ses marques au service de Marquinhos et ses coéquipiers. Parmi elles, Vichy Laboratoires devient « partenaire officiel skincare et haircare de l’équipe professionnelle masculine ».

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Le journal L’Équipe a récemment évoqué un montant de 5 millions d’euros par an de gains pour le Paris Saint-Germain, qui a refusé de confirmer ce chiffre. Au total, le club de la capitale dispose à ce jour de 45 partenariats.