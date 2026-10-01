PSG Mercato : Lucas Beraldo déclaré intouchable au Paris SG

Prolongé jusqu’en 2031 le 4 septembre passé, Lucas Beraldo a vu son statut évoluer au PSG en même temps que sa position sur le terrain. Dans une interview accordée au média brésilien Trivela, son agent Filipe Tancredi a révélé que le Paris SG considère désormais son poulain comme intouchable au mercato.

Mercato : Lucas Beraldo, « un joueur très important pour le projet »

Barré en défense et très peu utilisé durant la première partie de la saison dernière, Lucas Beraldo pouvait légitimement s’interroger sur sa place au Paris Saint-Germain. Diverses sources ont même évoqué un départ pour l’ancien joueur de Sao Paulo. Mais l’international brésilien de 22 ans a finalement trouvé son salut quelques mètres plus haut sur le terrain.

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Après avoir remis dans l’axe Ousmane Dembélé au poste de faux numéro 9, puis Warren Zaïre-Emery en remplaçant de luxe d’Achraf Hakimi au poste de latéral droit, Luis Enrique a replacé la saison dernière Beraldo au milieu de terrain. Un changement qui a permis au joueur de dévoiler ses qualités techniques, son sens de la passe et de minimiser son manque d’apport physique dommageable en défense centrale.

Une réussite qui a complètement fait changer de statut au compatriote de Marquinhos. En effet, selon son agent Filipe Tancredi, le Paris SG compte désormais sur Lucas Beraldo à très long terme. Récemment prolongé jusqu’en juin 2031, l’enfant de Piracicaba n’est plus considéré comme un joueur qui pourrait être transféré à tout moment. Le PSG le considère désormais comme un élément « intouchable », un joueur qui compte pour l’avenir du club.

« La réponse la plus sincère possible est que Lucas est intouchable au Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, le PSG n’a même pas la possibilité d’ouvrir des discussions pour Lucas, parce qu’ils le considèrent vraiment comme un joueur très important pour le projet », a confié Filipe Tancredi à Trivela, après avoir confirmé que la Juventus Turin, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen se sont manifestés ces derniers mois pour son client.

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Justement, lors de l’officialisation des prolongations récentes de Joao Neves, Willian Pacho, Senny Mayulu, Fabian Ruiz et Lucas Beraldo, le président Nasser Al-Khelaïfi avait présenté ces joueurs comme « le présent et l’avenir » du projet parisien. Beraldo n’est donc pas apparu dans une liste de joueurs dont le contrat devait simplement être mis à jour : il fait officiellement partie des joueurs autour desquels le Paris Saint-Germain construit son avenir. Désormais rassuré en club, l’ancien défenseur central de Sao Paulo veut se battre pour retrouver la sélection du Brésil.

Beraldo veut retrouver une place régulière en sélection

Convoqué par Carlo Ancelotti pendant le cycle de la Coupe du monde 2026, Lucas Beraldo n’a finalement pas figuré dans la liste finale. Mais son agent estime que jouer et gagner dans un club comme le Paris Saint-Germain est le meilleur gage possible pour retrouver la Seleçao. Le numéro 4 des Rouge et Bleu n’abandonne pas cette ambition de retrouver une place régulière en sélection brésilienne.

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« C’est clairement le rêve du Lucas, mais il continuera à travailler pour conquérir sa place. Il sait qu’il est très important d’être performant au club pour que l’opportunité en sélection se présente », a expliqué Filipe Tancredi.

Pour rappel, Lucas Beraldo est convoqué pour la première fois avec l’équipe du Brésil des moins de 20 ans en mai 2022, jouant trois matchs cette année-là avec cette sélection. Le 1er mars 2024, il est convoqué pour la première fois avec l’équipe nationale du Brésil par le sélectionneur Dorival Junior.

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