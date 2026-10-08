Accueil - PSG mercato - LDC : Pep Guardiola de retour à Man City pour battre le PSG

Pep Guardiola sera présent mercredi soir dans les tribunes de l’Etihad Stadium pour assister au match de Ligue des Champions entre Manchester City et le PSG. Selon The Times, l’ancien manager des Citizens vient pour soutenir le club entraîné par Enzo Maresca.

Pep Guardiola de retour pour sauver Man City de l’effondrement face au PSG ?

Mercredi prochain, à 21 heures, la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions offrira un énorme choc puisque Manchester City, leader de Premier League, accueillera le Paris Saint-Germain, double tenant du titre. Une affiche spéciale à laquelle devrait assister Pep Guardiola, ancien entraîneur du club anglais. Après avoir quitté le banc des Skyblues en fin de saison dernière, le technicien espagnol s’était fait discret.

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Profitant de son repos, celui qui a occupé le banc de Manchester City durant dix années (2016-2026). En effet, selon les informations du tabloïd The Times, Guardiola est sur le point de réapparaître dans la ville du nord de l’Angleterre. La première fois depuis qu’il a quitté City. Il y a quelques jours, le compatriote de Luis Enrique avait déjà, sur les réseaux sociaux, tenu à apporter son soutien aux Citizens.

« Je veux que chaque fan de Manchester City sache que je suis, plus que jamais. Je suis, ai toujours été, serai toujours, derrière mon club, mon propriétaire, mon président, Ferran (Soriano), les joueurs, le staff, Enzo (Maresca) et vous, nos supporters uniques.

Permettez-moi d’être clair : nous surmonterons cela ensemble. Je vous aime tous », avait notamment écrit Pep Guardiola, alors que Manchester City est actuellement dans la tourmente, après sa condamnation pour 114 infractions financières entre 2009 et 2018.

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Une commission indépendante de la Premier League l’a reconnu coupable de graves violations financières, notamment liées à des contrats de sponsoring fictifs et à plus de 900 millions de livres de revenus dissimulés. Le club mérite diverses sanctions, dont une relégation en Championship.

Aucun doute que la présence de Guardiola dans les tribunes remontera le moral des supporters, désireux de tourner la page d’une trêve internationale douloureuse pour se concentrer sur le football, d’autant qu’il avait laissé entendre, lors de sa dernière conférence de presse en mai : « je reviendrai peut-être une fois le verdict rendu, mais seulement si vous arrivez à me trouver. »

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Son retour sera scruté comme une prise de position symbolique en faveur du club auquel son nom reste profondément associé. Et cette fidélité risque inévitablement de relancer les critiques de ceux qui auraient préféré le voir prendre davantage ses distances.