Accueil - PSG - PSG : Dro Fernandez affiche sa surprise après Bratislava !

Après la large victoire du PSG contre le SK Slovan Bratislava (6-1), Dro Fernandez n’a pas caché sa grande surprise pour sa titularisation. Le milieu de terrain a été agréablement surpris par son entraîneur Luis Enrique sur ce match.

Dro Fernandez : « Je ne m’attendais pas à être titulaire »

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Auteur, ce mercredi soir contre le SK Slovan Bratislava, de son meilleur match avec le Paris Saint-Germain depuis son arrivée en janvier passé, Dro Fernandez a exprimé sa surprise à l’issue de la rencontre.

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Titulaire inattendu dans le onze de Luis Enrique pour cette première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, mercredi soir au Parc des Princes, le milieu de terrain de 18 ans ne s’attendait pas à débuter ce match au détriment de cadres comme Joao Neves, Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué. L’ancien joueur du FC Barcelone n’a donc pas boudé son bonheur et a savouré la confiance accordée par son coach.

« Je ne vais pas mentir, je ne m’attendais pas à jouer. Mais j’étais prêt quand il fallait l’être et pour aider l’équipe, c’est mon objectif », a réagi avec sincérité le milieu de 18 ans en zone mixte. L’international espoir espagnol entend bien poursuivre son apprentissage sans brûler les étapes.

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« Continuer d’aider l’équipe dans les moments, où je peux et dans les moments, où on a besoin de moi. Je suis toujours prêt. Et continuer de grandir. Je ne ressens pas de pression, je suis très content ici », a ajouté le jeune partenaire de Vitinha.

Pour sa première titularisation avec le Paris SG en Ligue des Champions, Dro aura déployé de l’énergie et son talent créatif. Au moment du bilan, le natif de Nigran regrettait de « ne pas avoir marqué », notamment sur cette action de la 89e minute. Toutefois, le numéro 27 des Rouge et Bleu a tenu à rendre un vibrant hommage à l’un de ses coéquipiers : Ousmane Dembélé.

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« Ousmane, c’est un joueur incroyable, c’est l’un des meilleurs joueurs avec lesquels j’ai joués jusqu’ici. Chaque jour, il fait la démonstration de son talent à l’entraînement. C’est un joueur unique », a ajouté Dro Fernandez, qui « espère que ce sera un joueur de Paris » pour le Ballon d’Or 2026.