PSG : Nasser Al-Khelaïfi tacle publiquement Gianni Infantino

Nasser Al-Khelaïfi a confirmé ce mardi la création du World Football Clubs en marge du congrès du syndicat européen des clubs. Le président du PSG a profité de l’occasion pour envoyer quelques piques à Gianni Infantino, patron de la FIFA.

Nasser Al-Khelaïfi la création de la création du World Football Clubs

Au moment où la FIFA traverse une crise sans précédent et où la présidence de Gianni Infantino cristallise les tensions, Nasser Al-Khelaïfi a officialisé ce mardi une grande nouveauté pour l’ensemble des clubs de football à travers le monde.

Présent à Copenhague, au Danemark, pour le congrès de l’European Football Clubs (EFC), le président du Paris Saint-Germain et président du puissant syndicat des clubs européens a confirmé son extension au niveau planétaire. À la tribune pour une prise de parole très attendue, l’homme d’affaires qatari a profité de l’occasion pour confirmer la création du World Football Clubs.

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« Aujourd’hui, nos clubs sont également plus mondiaux et plus internationaux que jamais, tout en restant ancrés au cœur de leurs communautés locales. Nos joueurs, nos entraîneurs, nos compétitions, nos supporters, nos propriétaires, nos partenaires, notre empreinte, nos marques… Tous ont des racines locales, mais un impact mondial », a annoncé Nasser Al-Khelaïfi lors de son allocution.

Il a poursuivi en présentant les ambitions du nouveau syndicat. « Les supporters peuvent suivre leur club depuis Copenhague jusqu’au Caire, de New York à Tokyo, avec la même passion qu’au stade. L’EFC est devenue un réseau mondial et une plateforme permettant aux clubs de se connecter à chacun. Nous créons des avantages pour les clubs en Europe et ailleurs. C’est pourquoi le moment est venu de créer World Football Clubs.

Parce que chaque club à travers le monde mérite d’être représenté, d’avoir une voix et de disposer des meilleures chances de réussir », a ajouté le premier responsable du club de la capitale française. À cette tribune, Al-Khelaïfi a également envoyé un message fort à un Gianni Infantino de plus en plus critiqué à travers le monde.

Al-Khelaïfi à Infantino : « Cessons de penser à nos intérêts personnels »

Fragilisé depuis son projet de privatisation de la Coupe du monde, Gianni Infantino, le président de la FIFA en guerre avec l’UEFA, a été directement visé par Nasser Al-Khelaïfi, qui lui a lancé un message de paix et d’unité en l’invitant à privilégier l’intérêt de tous.

« L’état du football mondial actuel ? Il est vraiment triste de voir la situation actuelle. Au lieu d’améliorer notre sport, nous perdons notre temps à gérer des problèmes et des difficultés. Le football fonctionne quand nous nous écoutons les uns les autres. Quand nous faisons preuve de transparence entre nous. Mais surtout, quand nous sommes honnêtes. On ne touche pas au football.

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Nous sommes tous les dépositaires d’un sport qui appartient aux générations qui nous ont précédés et à celles qui viendront après nous. Le football d’abord et jusqu’au bout ! Cessons de penser à nos intérêts personnels. Soyons unis. Les grands clubs ont besoin des petits clubs. Les petits clubs ont besoin des grands clubs.

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Toutes les parties prenantes ont besoin les unes des autres. Parce qu’aucun joueur ne peut battre à lui seul une équipe de onze. Le ballon va plus vite lorsque nous faisons des passes avec. C’est ce qu’on appelle… une équipe », a notamment déclaré le président du Paris Saint-Germain, très applaudi à Copenhague ce mardi.

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