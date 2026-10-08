Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais : Flavien Tait met un terme à sa carrière à 33 ans

Joueur du Stade Rennais entre 2019 et 2023, le milieu de terrain Flavien Tait a annoncé mettre un terme à sa carrière à 33 ans. Le club rennais a adressé des mots forts à son ancien joueur.

Flavien Tait annonce sa retraite sportive

Flavien Tait arrête sa carrière professionnelle de footballeur à l’âge de 33 ans. Le milieu de terrain a évolué quatorze saisons dans l’élite du football français. Le joueur a annoncé sa décision officielle ce mardi sur son Instagram.

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« Après 14 années de football professionnel, il est temps pour moi de tourner une page immense de ma vie et d’annoncer la fin de ma carrière. Je ressens une immense fierté et une profonde gratitude d’avoir pu vivre mon rêve d’enfant. Merci à la Berrichonne de Châteauroux qui m’a donné ma première chance et permis de signer mon premier contrat professionnel.

Merci à Angers SCO qui m’a ouvert les portes de la Ligue 1 et permis de franchir une étape importante dans mon parcours. Merci au Stade Rennais avec qui j’ai vécu mes plus grandes émotions européennes : la Ligue des Champions, l’Europa League et la Conférence League. Des moments uniques, gravés à jamais. Merci à Samsunspor pour m’avoir permis de découvrir un autre championnat, une autre culture.

Et merci au Rodez Aveyron Football, le club qui a accompagné le dernier chapitre de cette aventure. Je veux également remercier toutes les personnes qui ont contribué à mon parcours : présidents, dirigeants, entraîneurs, et toutes celles et ceux qui travaillent dans l’ombre. Merci à mes coéquipiers, avec qui j’ai partagé les entraînements, les matchs, les victoires, les défaites, les joies, les doutes et tant de souvenirs. J’ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires.

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Merci à ma famille et à mes proches, pour leur soutien, leur patience et leur présence à chaque étape. Une page se tourne aujourd’hui, mais tout ce que le football m’a apporté restera avec moi pour toujours. Merci pour tout », a écrit Flavien Tait, qui a reçu l’hommage du SRFC.

Le Stade Rennais « souhaite le meilleur pour la suite » à Flavien Tait

Après Rennes, Flavien Tait avait été tenté par une expérience à l’étranger, en Turquie, précisément à Samsunspor. En 2025, le natif de Longjumeau avait bouclé la boucle en s’engageant à Rodez, en Ligue 2, où il avait déjà joué chez les jeunes. Mais la greffe n’avait pas pris puisque Tait avait quitté l’Aveyron dès janvier 2026, après seulement cinq matchs disputés. Il n’avait pas retrouvé de club depuis et a donc préféré mettre un terme à sa carrière ce jeudi. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Stade Rennais a tenu à rendre un hommage appuyé à son ancien milieu de terrain.

𝗤𝘂𝗮𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻𝘀 𝗲𝗻 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 𝗲𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗶𝗱𝗲́𝗲 𝗱𝘂 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹. Précis, précieux, acteur de la Ligue 1 huit années durant, Flavien Tait raccroche les crampons 🎩 pic.twitter.com/nBIF7exd4w — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 8, 2026

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« 350 matchs, dont 129 en Rouge et Noir. 33 buts et 46 passes décisives inscrits à Rennes, Angers, Châteauroux, Rodez et même en Turquie du côté de Samsunspor. C’est le solide bilan dont peut se prévaloir Flavien Tait, après avoir annoncé hier la fin de sa carrière. Sous le maillot floqué des deux hermines, le milieu de terrain aura été des grands rendez-vous européens, de la Conférence League jusqu’à la participation historique du SRFC en Ligue des Champions.

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En quatre saisons, il aura également su conquérir le cœur des supporters rennais par son élégance et son engagement constant sur le terrain. Bravo Flavien pour ta carrière, le SRFC te souhaite le meilleur pour la suite ! », indique le club breton.