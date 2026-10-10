Stade Rennais : Franck Haise défend Esteban Lepaul en sélection

De retour au Stade Rennais après sa parenthèse en équipe de France, Esteban Lepaul a été défendu par son entraîneur Franck Haise en conférence de presse. Le technicien breton a tenu à répondre aux critiques reçues par son avant-centre.

Stade Rennais : Franck Haise défend les premiers pas d’Esteban Lepaul en sélection

Appelé par Zinédine Zidane lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Esteban Lepaul a réalisé l’un de ses rêves. Franck Haise a réagi au retour de son joueur du côté du Stade rennais. Le buteur de 26 ans a eu l’occasion de goûter aux joutes de l’équipe nationale, lui qui a été titularisé à deux reprises contre la Belgique et qui est entré en fin de match contre la Turquie. Critiqué par les observateurs pour ses apparitions, Lepaul, qui n’a pas franchement tiré son épingle du jeu, peut compter sur le soutien de son entraîneur à Rennes.

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En conférence de presse, Franck Haise a été dithyrambique sur son joueur, déclarant notamment : « on l’a d’abord retrouvé très serein et heureux, parce qu’il a joué. Il sait tout ce qu’il doit encore aller chercher pour progresser et pour continuer à aller en équipe de France. Il est très lucide sur les petits détails, les placements, les timings… Il a vu le très haut niveau international avec, la plupart du temps, des blocs bas de niveau international face à l’équipe de France et face à lui ».

L’entraîneur rennais est également revenu sur la titularisation de Lepaul face à la Belgique, lors d’une rencontre remportée 4-1 par les Bleus. Malgré les changements opérés par Zinedine Zidane, alors que la France était menée au score, l’avant-centre rennais a conservé sa place sur le terrain. Un choix que Franck Haise interprète comme un signe encourageant.

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« Je trouve que c’est déjà très positif. Et ce qui est aussi très positif, c’est que lors du dernier match (4-1 contre la Belgique), il y a des changements quand l’équipe est menée 1-0, mais le sélectionneur ne le sort pas. Forcément, quand il y a une équipe très dominatrice face à un bloc très bas, ce n’est pas l’attaquant qui va toucher 50 ballons.

Mais ce qu’il faisait dans la fixation de ses adversaires, dans les fausses pistes, dans la libération des espaces, était utile. Modestement, j’avais la même analyse, mais je ne suis pas sélectionneur. En tout cas, le sélectionneur l’a laissé et même si Esteban n’a pas marqué, l’équipe de France a gagné 4-1. J’ai trouvé que c’était plus positif que ce qu’on a pu en dire. N’oublions pas que c’était une première sélection et que ce n’est pas facile », a commenté le coach du Stade Rennais.

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Franck Haise a dressé un bilan positif du premier rassemblement d’Esteban Lepaul avec l’équipe de France. L’entraîneur du Stade Rennais estime que son attaquant s’est montré utile malgré son absence de but.