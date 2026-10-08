Mercato Stade Rennais : Benfica accélère pour Estéban Lepaul

Le Benfica Lisbonne intensifie son intérêt pour Estéban Lepaul, l’attaquant du Stade Rennais. Le club portugais serait actuellement le club le plus actif sur ce dossier et se serait renseigné sur les conditions d’un éventuel transfert. Les Bretons valoriseraient leur buteur entre 50 et 60 millions d’euros.

Mercato Stade Rennais : Benfica passe à la vitesse supérieure pour Lepaul

Estéban Lepaul voit une nouvelle fois son nom circuler sur le marché européen, quelques semaines seulement après avoir découvert l’équipe de France. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Benfica aurait déjà recueilli de premiers renseignements sur la situation contractuelle de l’attaquant rennais et serait le prétendant le plus insistant.

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Cette approche ne signifie toutefois pas qu’une offre officielle est en passe d’être transmise au Stade Rennais. A ce stade, le club portugais cherche surtout à connaître les contours financiers et contractuels de l’opération. Autrement dit, Benfica frappe à la porte, mais personne n’a encore posé les 50 millions d’euros sur la table.

Rennes verrouille son buteur jusqu’en 2030

La position rennaise est d’autant plus confortable que le contrat d’Estéban Lepaul court désormais jusqu’en juin 2030. Le Stade Rennais avait officialisé en juin la prolongation d’une année supplémentaire de son attaquant, alors meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations.

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Le montant évoqué pour un éventuel départ est particulièrement élevé, entre 50 et 60 millions d’euros. Pour débloquer les discussions avec le club de Ligue 1 pour son buteur, il faudra accepter donc casser sa tirelire. Pour l’heure, difficile tout de même d’imaginer le SRFC laisser filer son meilleur atout offensif alors que le club est en pleine reconstruction sous les ordres de Franck Haise.

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Rennes n’est donc pas obligé de vendre et peut attendre qu’un prétendant accepte ses conditions. Une situation plutôt appréciable pour les dirigeants bretons, beaucoup moins pour les comptables portugais.

Pourquoi Estéban Lepaul attire-t-il autant les regards ?

La saison 2025-2026 explique largement cette montée en puissance. Arrivé d’Angers à l’été 2025 pour environ 15 millions d’euros, bonus compris, Lepaul a inscrit 21 buts en 34 matches de Ligue 1 et terminé en tête du classement des buteurs. Il a également délivré cinq passes décisives sur ce même exercice.

Son début d’exercice 2026-2027 a confirmé cette dynamique. Lepaul a déjà inscrit 3 buts en 5 matchs disputés en Ligue 1. Des performances qui lui ont ouvert les portes des Bleus. Convoqué par Zinédine Zidane en septembre, Lepaul a même honoré sa première sélection contre la Turquie, une étape qui renforce encore sa valeur sportive et commerciale.

La concurrence s’annonce dense autour de Lepaul

Benfica n’est pourtant pas le seul grand club à suivre la situation. Le Paris Saint-Germain, l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan sont également cités parmi les formations intéressées par le profil de l’attaquant rennais. Plusieurs clubs avaient notamment observé le joueur lors de la rencontre de Ligue Europa à Sturm Graz.

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Cette concurrence donne surtout davantage de poids à la position du Stade Rennais. Avec un joueur sous contrat jusqu’en 2030, un statut de meilleur buteur de Ligue 1 et désormais une première expérience internationale, Rennes dispose de solides arguments pour négocier. Benfica devra désormais transformer son intérêt en offre concrète tout en s’approchant de la barre des 50 à 60 millions d’euros.

Lepaul face à un choix délicat pour son avenir

Un élément peut toutefois compliquer les calculs des prétendants. Estéban Lepaul avait lui-même affiché, avant sa prolongation, son souhait de poursuivre l’aventure en Bretagne. « Mon avenir, il sera rennais », déclarait-il alors, expliquant vouloir découvrir une saison européenne avec le Stade Rennais. Depuis, le contexte a évolué.

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