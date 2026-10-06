PSG : Après Zinedine Zidane, Antonio Conte encense Luis Enrique

Quelques jours après Zinedine Zidane, qui a avoué être un grand fan de ce que Luis Enrique depuis son arrivée sur le banc du PSG, Antonio Conte, ancien coach du Napoli, s’est montré, lui aussi, très dithyrambique envers le technicien espagnol.

Luis Enrique a réalisé « quelque chose d’extraordinaire » au PSG, avoue Antonio Conte

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur son banc durant l’été 2023, le Paris Saint-Germain est l’équipe qui propose l’un des meilleurs jeux du monde, si ce n’est le meilleur jeu du monde. Le club de la capitale est un exemple pour de nombreux entraîneurs, qui essaient de jouer comme les doubles champions d’Europe.

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Dans une interview accordée au tabloïd The Athletic, Antonio Conte, sans club depuis son départ de Naples cet été, n’a pas tari d’éloges envers le Paris SG et son entraîneur espagnol. L’ancien manager de Chelsea a souligné la qualité de l’effectif parisien, double champion d’Europe en titre, et de l’architecte qui a bâti ce collectif extrêmement rodé, Luis Enrique. Sans oublier le conseiller sportif Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi.

« Luis Enrique a accompli de grandes choses, mais la décision du club a également été cruciale : ils (Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos) ont soutenu l’entraîneur, chose qu’ils n’avaient pas faite les années précédentes. Luis Enrique est arrivé et a déclaré : ‘Voilà ce que je veux faire’. Ils ont adhéré à cette vision (…) À mon avis, Luis Enrique a réalisé quelque chose d’extraordinaire », a confié Antonio Conte, avant de poursuivre.

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« À mon avis, l’entraîneur doit être au centre du projet. Il doit être primordial, donner le cap et la vision. (…) On ne peut pas avoir deux visions différentes : celle du club d’un côté et celle de l’entraîneur de l’autre. Si ces deux visions convergent et qu’on trouve le juste équilibre, alors on progresse », a ajouté le tacticien de 57 ans à propos du Paris Saint-Germain.

Désireux de retrouver un nouveau projet et toujours très attiré par la Premier League, Conte veut prendre son temps et envisagerait de reprendre un poste en cours de saison, seulement « si cela en vaut la peine ». Et il se verrait bien débarquer dans un club mythique qui vit désormais dans l’ombre de son glorieux passé : « Nombre de clubs ont quelque peu perdu de vue leur histoire. J’aimerais aller dans l’un d’eux pour dépoussiérer cette histoire et la faire briller à nouveau. »

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Après deux années intenses du côté du Napoli, ponctuées par un titre de Champion d’Italie et de vives tensions avec son ancien président, Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte profite de son temps libre pour « regarder des matches, étudier de nouvelles approches et aborder l’évolution du football avec plus de sérénité et de concentration ».