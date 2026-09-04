PSG : les 24 joueurs inscrits en Ligue des champions dévoilés

‎‎Le PSG a transmis à l’UEFA sa liste de 24 joueurs retenus pour la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027, qui débutera le 8 septembre. Luis Enrique a notamment retenu les cinq recrues estivales, tandis qu’Arthur Vignaud et David Boly figurent sur la liste B.

‎‎Le PSG verrouille son groupe pour la C1

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‎La composition parisienne est désormais connue. Le PSG a inscrit 24 éléments pour cette première phase européenne, soit une place de moins que le maximum autorisé. Le choix de Luis Enrique réserve peu de surprises, avec une ossature déjà bien installée et les nouveaux visages du mercato intégrés au dispositif.

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‎Alessandro Longoni, Lucas Digne, Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres font ainsi partie du groupe principal. La présence de ces cinq renforts confirme leur intégration dans le projet parisien au moment où le club s’apprête à retrouver la scène européenne.

‎Les recrues parisiennes déjà dans le grand bain

‎Le règlement impose également au Paris Saint-Germain de respecter le quota de joueurs formés localement. Huit éléments répondent à cette exigence : Lucas Chevalier, Lucas Digne, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou.

‎Luis Enrique dispose par ailleurs de deux possibilités supplémentaires grâce à la liste B. Le gardien Arthur Vignaud et le défenseur David Boly y apparaissent. Cette catégorie permet d’inscrire sans limitation numérique certains jeunes répondant aux critères d’âge et d’ancienneté fixés par l’UEFA.

‎Une attaque qui ne manque pas de solutions

‎Dans le secteur offensif, le PSG pourra compter sur Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Mika Godts et Quentin Ndjantou. Un groupe particulièrement varié, entre expérience internationale et jeunesse, qui offre plusieurs profils à l’entraîneur espagnol.

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‎Le milieu n’est pas en reste avec Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Maghnes Akliouche et Dro Fernández. Derrière eux, Luis Enrique pourra s’appuyer notamment sur Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho et Illya Zabarnyi.‎

‎Le détail qui confirme la profondeur parisienne

‎Le PSG présente donc un groupe principal de 24 joueurs, accompagné de deux éléments en liste B. Cette organisation permet au club de conserver une marge de manœuvre avec ses jeunes tout en respectant le cadre fixé par l’UEFA.

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‎Autre élément notable : les trois gardiens de la liste principale sont Alessandro Longoni, Lucas Chevalier et Matvey Safonov. Le club dispose donc d’une hiérarchie complète dans ce secteur, tandis qu’Arthur Vignaud reste mobilisable grâce à la liste B.‎

‎Liste des 24 joueurs du Paris SG :

‎Gardiens : Alessandro Longoni, Lucas Chevalier, Matvey Safonov

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‎Défenseurs : Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Marquinhos, Illya Zabarnyi, Lucas Digne, Lucas Hernández, Nuno Mendes, Willian Pacho

‎Milieux : Fabián Ruiz, Maghnes Akliouche, Vitinha, Senny Mayulu, Dro Fernández, Warren Zaïre-Emery, João Neves

‎Attaquants : Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Mika Godts, Quentin Ndjantou

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‎Liste B : Arthur Vignaud, David Boly.