Accueil - PSG mercato - PSG: L’agent de Lucas Beraldo évoque son changement de poste

Recruté en tant que défenseur central, Lucas Beraldo évolue depuis la saison passée au poste de milieu de terrain. Pour le média Trivela, l’agent du joueur de 22 ans, Filipe Tancredi, a fait le point sur ce repositionnement gagnant de son client par Luis Enrique.

Luis Enrique à Lucas Beraldo : « Tu as déjà joué milieu défensif » ?

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Lors du mercato hivernal 2024, le Paris Saint-Germain avait décidé de recruter Lucas Beraldo contre 20 millions d’euros. Dans une interview accordée au média brésilien Trivela, Filipe Tancredi, l’un des représentants de Lucas Beraldo, a dévoilé les coulisses de ce choix. Défenseur central de formation, l’international brésilien avait régulièrement joué lors de ses six premiers mois à Paris.

Avec le recrutement de Willian Pacho lors du mercato estival 2025, il jouera moins et des rumeurs évoquaient même un souhait de quitter le PSG seulement quelques jours après la victoire de la première Ligue des Champions.

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Des rumeurs rapidement démenties par le joueur et son entourage. La saison dernière, Luis Enrique a décidé de le repositionner dans le milieu de terrain, estimant que c’était un poste mieux adapté à ses qualités.

« Un jour, Luis Enrique s’est approché de lui et lui a dit : « Lucas, tu as beaucoup de qualités. Tu as déjà joué milieu défensif ? » Et Beraldo lui a répondu, intelligent comme il est, qu’il avait joué dans ce rôle en équipe de jeunes. Pas encore au niveau professionnel, mais que si c’était nécessaire, il serait prêt. L’opportunité se présente, une fois de plus, lors d’une blessure d’un coéquipier.

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Il entre encore en première mi-temps et fait un match fantastique. Il ne pensait pas devenir milieu défensif, mais à partir du moment, où l’idée a émergé, il a saisi l’opportunité à bras le corps. Aujourd’hui, il est milieu, 100% utilisé comme milieu, et se bat pour sa place au PSG dans ce rôle. Mais au poste de latéral gauche, il est aussi très bien. Et en défense centrale, il n’y a même pas besoin d’en parler », a expliqué Filipe Tancredi, avant de parler de la prolongation de contrat de son client.

Une prolongation surprise de Lucas Beraldo ?

Initialement lié jusqu’en juin 2029, Lucas Beraldo s’est vu récemment proposer un nouveau bail de deux ans supplémentaires. Ainsi, depuis le 4 septembre dernier, l’ancien joueur de Sao Paulo est désormais engagé avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2031.

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Une prolongation qui a surpris beaucoup de monde, le joueur n’étant pas considéré comme un premier choix par Luis Enrique. Mais pour son agent, le Paris SG a un plan d’avenir avec le jeune compatriote de Marquinhos.

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« Quand on s’assoit à la table pour traiter d’une prolongation d’un joueur comme Lucas, il faut comprendre si le Paris Saint-Germain a un plan clair pour lui. Si les attentes du club comme du joueur sont alignées. Tout cela a été pensé et réfléchi pour que Lucas continue à avoir du temps de jeu, à progresser et à jouer.

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Le club nous a toujours dit, à tous les moments de la discussion, qu’il compte sur Lucas sur le long terme », a confié Filipe Tancredi.