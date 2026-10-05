PSG : Matvey Safonov livre une confidence sur Luis Enrique

Gardien numéro un du PSG, Matvey Safonov est actuellement avec la sélection russe. Sur la chaîne Youtube Vpiska, le gardien de 27 ans en a profité pour revenir sur son évolution à Paris, ses ambitions, mais aussi sur sa relation avec Luis Enrique.

PSG : Matvey Safonov évoque les préceptes de jeu de Luis Enrique

La saison dernière, Matvey Safonov était encore cantonné au banc des remplaçants du Paris Saint-Germain. Avec l’arrivée de Lucas Chevalier, recruté pour 55 millions d’euros afin de remplacer Gianluigi Donnarumma, la concurrence s’était renforcée. Mais l’ancien portier de Krasnodar a su profiter des opportunités offertes par Luis Enrique pour s’imposer dans les cages du PSG.

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L’international russe a ainsi participé au sacre des Rouge et Bleu en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Safonov, qui a su répondre présent en étant un acteur majeur du deuxième sacre du club de la capitale en Ligue des Champions, a franchi un cap, à l’image de son équipe.

Sur la chaîne Youtube Vpiska, il a d’ailleurs expliqué en quoi l’approche du jeu par Luis Enrique avait été décisive pour lui et les dix autres joueurs sur la pelouse. Il a notamment évoqué l’influence de Luis Enrique depuis son arrivée au PSG. Le gardien russe souligne notamment une approche différente du travail et des exigences du haut niveau.

« Il a apporté une approche, une vision et une mentalité différentes. C’est ça, le vrai sport professionnel. À Krasnodar, on s’entraînait aux remises en jeu, mais dans mon équipe actuelle, il suffit de respecter les consignes de l’entraîneur. Inutile de perdre du temps d’entraînement avec ça », a expliqué Matvey Safonov.

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Le numéro 39 estime également que son transfert au PSG représente une forme d’accomplissement. « J’ai dit à maintes reprises que mon transfert au Paris Saint-Germain avait probablement une mission. Je pense l’avoir accomplie, et peut-être suis-je encore en train de la remplir : montrer que tout est possible. On peut passer du centre de formation de Krasnodar aux grands clubs, à la Ligue des Champions », a ajouté le partenaire d’Ousmane Dembélé.

Nommé pour le Trophée Yachine du meilleur gardien, Safonov a aussi évoqué cette distinction : « ce n’était pas un secret pour moi que j’étais nommé pour le titre de gardien de but de l’année. Je n’ai pas de rêve, car un rêve est quelque chose d’inatteignable. La saison dernière, mon objectif était d’intégrer le top 5 des gardiens de but au monde.

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C’était mon but ultime, je ne pensais à rien d’autre. Si j’y parviens cette année, j’aurai atteint mon objectif de l’an dernier. Mais je ne me considère pas comme le meilleur. »