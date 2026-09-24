Accueil - PSG mercato - Achraf Hakimi jugé pour viol, la réponse du Paris SG tombe

Accusé de viol par une jeune femme en février 2023, Achraf Hakimi devra défendre sa version devant une cour criminelle. Le PSG a officiellement réagi à la situation judiciaire de son défenseur de 27 ans.

PSG : Qu’est ce qui est reproché à Achraf Hakimi ?

La Cour de cassation a confirmé ce mercredi le renvoi en procès d’Achraf Hakimi pour viol, selon L’Equipe. Accusé par une jeune femme pour des faits qui remonteraient à février 2023, le défenseur du Paris Saint Germain conteste toujours les accusations depuis le début de l’affaire. Il va donc devoir défendre sa version devant une cour criminelle.

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La cour d’appel de Versailles avait déjà confirmé, le 19 juin dernier, son renvoi en procès. L’ancien latéral droit de l’Inter Milan s’était ensuite pourvu en cassation, mais ce recours n’a pas abouti. Mais la date du procès n’est pas encore fixée. Celui ci pourrait toutefois se tenir en 2027. L’affaire a débuté après les déclarations d’une jeune femme, alors âgée de 24 ans, au commissariat de Nogent sur Marne.

Elle avait déclaré avoir été violée par Achraf Hakimi dans la soirée du 25 février 2023. Une enquête avait ensuite été ouverte. Le vice capitaine du Paris Saint Germain avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en mars 2023. Après plusieurs années d’enquête, la juge d’instruction avait décidé le 24 février 2026 de le renvoyer devant une cour criminelle pour viol. Cette décision avait ensuite été confirmée en appel.

L’avocate de la plaignante, Me Rachel Flore Pardo, a réagi à la décision de la Cour de cassation en déclarant : « après trois ans et demi de combat judiciaire, après avoir été calomniée et traînée dans la boue par la défense d’Achraf Hakimi, ma cliente est déterminée à obtenir justice, elle se battra jusqu’au bout. Elle espère de tout son cœur que ce procès aidera d’autres femmes, et fissurera un peu plus encore la forteresse du déni et de l’impunité des violences sexuelles, jusque dans le monde du football masculin. »

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Me Bertrand Périer, qui défendait la partie civile devant la Cour de cassation, estime de son côté que « Cette décision traduit la solidité et la rigueur du raisonnement de la cour d’appel ».

Achraf Hakimi victime d’une tentative d’escroquerie ?

La défense d’Achraf Hakimi rappelle que la Cour de cassation n’avait pas à se prononcer sur sa culpabilité ou son innocence, mais sur des questions juridiques liées à la procédure.

« Les faits reprochés à Achraf Hakimi, et qu’il conteste fermement depuis le premier jour, n’ont pas été examinés par la Cour de cassation. Ils le seront lors du procès au cours duquel l’ensemble des éléments en défense de Monsieur Achraf Hakimi seront publiquement et contradictoirement présentés », a déclaré son avocate Me Fanny Colin.

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La défense met également en cause certains éléments de la procédure : « Sur le fond il pourra en particulier être débattu des graves obstructions de la partie civile à la manifestation de la vérité (dissimulation des messages évoquant le projet de ‘dépouiller’ Monsieur Hakimi, refus de communiquer le nom d’un témoin clé, refus des examens médicaux qui auraient permis d’innocenter Monsieur Hakimi, refus de permettre l’exploitation de son téléphone, etc). »

Me Fanny Colin assure enfin que le protégé de Luis Enrique continuera à coopérer avec la justice : « Monsieur Hakimi, qui n’a rien à cacher, a pour sa part pleinement collaboré avec les autorités policière et judiciaire et continuera à le faire à l’occasion du procès à intervenir. »

Le procès à venir va donc permettre à chaque de présenter ses arguments devant la cour criminelle. En attendant l’issue de cette affaire, Achraf Hakimi bénéficie toujours de la présomption d’innocence et du soutien de son club.

Le Paris SG à 100% derrière Achraf Hakimi ?

Le Paris Saint Germain prend position, tout en restant particulièrement prudent. Sollicitée par le quotidien Le Parisien après la décision de la Cour de cassation concernant Achraf Hakimi, la direction parisienne a transmis un communiqué dans lequel il insiste d’abord sur la situation juridique actuelle de son joueur.

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« Achraf Hakimi a toujours fermement contesté les faits qui lui sont reprochés et demeure à ce jour présumé innocent. Le Club veille à préserver pour son joueur un environnement de travail serein, respectueux et conforme aux principes fondamentaux du droit », assure le Paris SG dans une déclaration transmise au média régional.

Toutefois, Nasser Al Khelaïfi et les siens ont aussi tenu à rappeler leur engagement contre les violences sexuelles. « Par ailleurs, le club rappelle son engagement constant et sans ambiguïté dans la lutte contre toutes les formes de violences, et notamment les violences sexuelles », ajoute le club de la capitale.

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Une communication particulièrement mesurée de la part du PSG, qui cherche ainsi à rappeler deux principes parallèlement : Achraf Hakimi n’a pas été condamné et reste présumé innocent, tandis que le club réaffirme son engagement contre les violences sexuelles.