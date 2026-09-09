PSG : La Ligue des champions pour enfin démarrer la saison

Le PSG reçoit le Slovan Bratislava ce soir pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le double champion d’Europe en titre espère enfin renouer avec la victoire après un début de saison compliqué.

PSG – Slovan Bratislava : Victoire obligatoire au Parc

La suite après cette publicité

Victoire impérative pour le PSG. Ce soir, le Paris Saint-Germain fête son grand retour en Ligue des champions au Parc des Princes. Pour l’occasion, les Parisiens reçoivent les Belasí du Slovan Bratislava avec l’ambition de s’offrir une première victoire à domicile.

Lire aussi : PSG : Riolo recadre Luis Enrique sur le titre en Ligue 1 !

Après une victoire obtenue à l’arraché contre Aston Villa, début août, en Supercoupe d’Europe (2-1), les hommes de Luis Enrique n’ont pas eu la même réussite en championnat. En effet, en Ligue 1, le club de la capitale pointe à la 13e place du classement avec un bilan comptable plus qu’insuffisant (2 pts). Défait la semaine dernière à domicile contre Monaco (1-2), le PSG était parvenu à éviter le pire lors des deux premières journées en arrachant deux matchs nuls in extremis, à Rennes (2-2), puis à Lille (2-2). Plus tôt dans le mois, les Parisiens s’étaient inclinés 1-0 face à Lens lors du Trophée des Champions.

À voir

Ligue 1 : Mené 2-0, le PSG sauvé par Ferran Torres à Rennes

Fragile défensivement et inconstant dans le jeu, Paris vient de réaliser le pire début de saison du club sous l’ère QSI. Le manque de fraîcheur physique des mondialistes, comme Ousmane Dembélé ou Lucas Digne, peut expliquer le niveau décevant du collectif parisien.

Lire aussi : PSG – Bratislava : Enrique fait un turn-over, compo probable !

Les Parisiens comptent profiter de leur bonne forme en Ligue des champions pour enfin lancer leur saison.

Luis Enrique : « Si on parle seulement des résultats, c’est un début de saison catastrophique. »

Présent en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a jugé le début de saison de son équipe : « Si on parle seulement des résultats, c’est un début de saison catastrophique. Mais, en tant qu’entraîneur, on cherche à valoriser tout ce qui se passe sur le terrain. Il est clair qu’il y a des choses à améliorer, mais on mérite aussi plus de points », estime-t-il au regard des performances parisiennes.

Lire aussi : PSG : Luis Enrique prévient ses joueurs avant Bratislava

À voir

Barrages C1 : Lyon est à un match de retrouver la LDC

Le technicien espagnol a « hâte » de retrouver la coupe d’Europe, mais se méfie tout de même de son adversaire du soir, entraîné par un ancien joueur qu’il connaît bien : Yaya Touré. « Je connais bien Yaya Touré, car il était joueur à Barcelone quand j’entraînais l’équipe B. Il aime faire bien jouer son équipe, une équipe qui joue bien avec le ballon, on sait que ce ne sera pas facile, on continue de bien se préparer pour bien entamer la compétition », a-t-il déclaré au sujet des Belasí.

Lire aussi : PSG : Marquinhos booste Ousmane Dembélé avant Bratislava !

Conscient que son équipe n’est pas encore à 100 % de ses capacités, le coach parisien affiche tout de même ses ambitions de top 8 : « Nous travaillons pour terminer dans les 8 premiers. Mais nous affrontons des adversaires qui sont forts et qui veulent tout faire pour nous battre. Nous travaillons pour être meilleurs et terminer dans les places directement qualificatives », confie-t-il avec optimisme.

Marquinhos : « Pour un défenseur, c’est dur de prendre des buts. »

Présent en conférence de presse juste avant son entraîneur, Marquinhos a partagé ses sentiments sur le début de saison laborieux de son équipe : « Pour un défenseur, c’est dur de prendre des buts. C’est quelque chose que nous détestons. Le coach en a parlé, on a fait beaucoup de travail vidéo. C’est un tout, c’est tout le collectif qui est concerné, on travaille pour s’améliorer », a déclaré le capitaine brésilien.

Lire aussi : LDC-PSG : Luis Enrique a un plan pour éviter les barrages

À voir

LOSC : Premier gros test européen pour les Dogues face au Betis

Le défenseur central parisien a aussi détaillé les ambitions du club parisien en LDC : « On a vu des équipes être en difficulté en début de saison, mais qui montaient en puissance et qui remportaient ensuite des trophées. Il faut jouer avec nos armes, être réguliers ; c’est très important. Notre ambition est d’être bien classé à l’issue de la phase de ligue, et de voir ensuite », a-t-il annoncé hier après-midi.

Depuis le début du championnat, le PSG a encaissé six buts en seulement trois matchs disputés, une première depuis l’arrivée de QSI. Face à Monaco, la charnière centrale Marquinhos-Pacho n’était pas exempte de tout reproche sur les deux buts encaissés en seconde période. Après une fin de saison prometteuse, le gardien russe, Matvey Safonov, devra aussi élever son niveau s’il ne veut pas être rétrogradé dans la hiérarchie.

Lire la suite sur le PSG :

PSG : Le Paris SG a un gros problème, Marquinhos alerte

À voir

LOSC : Les Dogues se sabordent face au Betis

PSG : Les trois raisons du déclin d’Achraf Hakimi en 2026

Face aux Slovaques du Slovan Bratislava, le Paris Saint-Germain n’a pas le droit à l’erreur ce soir au Parc des Princes. Après un début de saison poussif, les hommes de Luis Enrique devront impérativement empocher les trois points pour bien débuter leur campagne européenne. Coup d’envoi de la rencontre ce soir à 21 h.