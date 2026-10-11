Accueil - PSG mercato - PSG : La mise au point de Lucas Digne sur sa situation à Paris

Lucas Digne a retrouvé une place de titulaire avec le PSG face au Mans (3-1), samedi soir, après plusieurs semaines de temps de jeu limité. Le défenseur français a profité de cette occasion pour clarifier son état d’esprit, réaffirmer sa confiance en Luis Enrique.

PSG : Lucas Digne retrouve le terrain et affiche sa sérénité

Après plusieurs semaines passées dans un rôle moins important, Lucas Digne a retrouvé le onze de départ de Luis Enrique et du PSG lors de la victoire parisienne contre Le Mans (3-1). Cette titularisation lui a permis de renouer avec la compétition dans de meilleures dispositions, tout en rappelant qu’une période de moindre activité ne signifie pas nécessairement une perte de confiance. L’international français a abordé cette situation avec calme, sans remettre en cause les choix de son entraîneur.

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« J’ai toujours eu confiance. Je savais comment fonctionnait le coach et il nous en avait parlé dès le départ. Mais ça fait toujours du bien de débuter un match, d’autant plus quand on le gagne », a expliqué le défenseur. Un discours mesuré qui témoigne de sa volonté de rester concentré sur le collectif. Dans un effectif soumis à une forte concurrence, l’impatience peut vite devenir mauvaise conseillère. Lucas Digne, lui, semble avoir choisi la patience et le travail.

Une trêve internationale mise à profit pour revenir plus fort

Loin des projecteurs de la compétition, le défenseur a également profité de la trêve internationale pour récupérer physiquement et retrouver un équilibre familial. Une parenthèse utile, alors que l’enchaînement des rencontres impose aux joueurs une gestion rigoureuse de leurs efforts.

« J’ai pu me reposer davantage, profiter de ma famille et de mes enfants, et travailler de mon côté », a-t-il confié. Cette préparation individuelle lui a permis de rester mobilisé en attendant une nouvelle opportunité. Lorsque Luis Enrique lui a accordé sa confiance contre Le Mans, le Français a donc pu répondre présent.

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Cette démarche traduit une réalité du football de haut niveau. Les places ne se gagnent pas uniquement pendant les matchs, mais aussi dans les moments où il faut accepter de travailler dans l’ombre. Pour Lucas Digne, cette titularisation représente ainsi une occasion de relancer sa dynamique et de démontrer son utilité au groupe.

Le Parc des Princes, un rendez-vous important pour la confiance parisienne

Bien plus que sa situation personnelle, Lucas Digne a également retenu la portée collective de cette victoire. Le défenseur s’est réjoui de retrouver le public parisien et de voir son équipe répondre aux attentes à domicile. « On a montré la solidité du groupe et obtenu le résultat qu’il fallait. C’est toujours important de gagner au Parc et ça fait du bien de jouer devant nos supporters », a-t-il souligné, en rappelant également qu’il ne s’agissait que du deuxième match à domicile.

Cette satisfaction ne règle toutefois pas toutes les questions concernant son avenir immédiat dans la hiérarchie parisienne. Rien ne permet, à ce stade, d’affirmer que cette titularisation lui garantit une place durable dans le onze de départ. Son temps de jeu lors des prochaines rencontres et les choix de Luis Enrique permettront d’en savoir davantage.

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Dans un calendrier exigeant, la régularité sera déterminante. Lucas Digne devra transformer cette opportunité en argument sportif, sans se laisser distraire par les incertitudes liées à son statut. Sa prise de parole envoie néanmoins un message clair. Il reste serein, prêt à travailler et déterminé à répondre présent lorsque son entraîneur fera appel à lui.