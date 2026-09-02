Mercato PSG : Une offre surprise arrive pour Lucas Beraldo !

Le mercato est fermé, mais Lucas Beraldo pourrait encore quitter le PSG cet été. L’Arabie saoudite a formulé une offre pour le jeune défenseur brésilien.

Mercato : L’Arabie saoudite fait une offre au PSG pour Lucas Beraldo

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Le mercato en France a officiellement fermé ses portes le 1er septembre. Même si des départs restent possibles vers des championnats comme la Turquie ou l’Arabie saoudite qui bénéficie de quelques jours de sursis. Un club saoudien tente d’ailleurs de piocher au PSG en ciblant Lucas Beraldo.

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Le compte spécialisé PSG Inside Actu révèle qu’une « offre en provenance d’un club d’Arabie saoudite est arrivée en tout début de matinée mardi pour Lucas Beraldo ». Le défenseur central de 22 ans avait ainsi une occasion concrète de quitter la capitale. Sauf que la réponse du Paris Saint-Germain fût catégorique.

Luis Enrique compte sur sa polyvalence

L’offre a été balayée d’un revers de main par la direction parisienne, indique la source sans donner plus de détails. Ce n’est pas la première fois que Lucas Beraldo est retenu à Paris. Newcastle s’était déjà heurté au refus catégorique du PSG cet été. Plusieurs facteurs expliquent cette volonté de conserver l’ancien joueur de São Paulo.

🚨 OFFRE REFUSÉE POUR BERALDO ! 🇸🇦❌🔴🔵



Une offre en provenance d’un club d’Arabie saoudite serait arrivée en tout début de matinée pour Lucas Beraldo. 👀💰



Le Paris Saint-Germain aurait rapidement refusé cette proposition, ne souhaitant pas laisser partir son défenseur devenu… pic.twitter.com/ZQq7wOm2wv — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) September 1, 2026

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Luis Enrique compte s’appuyer sur sa polyvalence. L’international brésilien peut évoluer en charnière centrale, sur le flanc gauche ou même dans l’entrejeu. Aucun renfort n’est aussi venu garnir la défense centrale. Le staff du PSG aura grandement besoin de sa profondeur de banc pour faire souffler des cadres tels que Marquinhos, Willian Pacho ou Lucas Hernandez au cours de la saison. Le PSG verrouille ainsi ses forces vives.