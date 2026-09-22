Mercato PSG : Luis Campos vise la pépite Mezian Mesloub

Mezian Mesloub attire déjà les regards au-delà des frontières françaises. Le jeune milieu du RC Lens s’est fait une place dans le groupe professionnel. Plusieurs grands clubs européens suivent désormais son évolution. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos bouge les lignes pour l’amener à Paris.

Mercato PSG : Mezian Mesloub vers Paris l’été prochain ?

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Du beau monde tourne déjà autour de Mezian Mesloub, selon Team Talk. Le jeune crack affole la Ligue 1 et l’Europe cette saison. Des géants de Premier League sont chauds pour le déloger. Mais la concurrence est déjà rude en France. Le PSG et l’AS Monaco possèdent une longueur d’avance sur Manchester United dans ce dossier.

Du haut de ses 16 ans, le jeune phénomène du RC Lens impressionne tout le monde. Son ancien entraîneur Dino Toppmöller a décelé son talent. L’Allemand lui a accordé une confiance en lui offrant ses premières minutes chez les professionnels. Yannick Cahuzac a ensuite confirmé cette intuition en le titularisant face à Monaco. Avec 133 minutes au compteur, le jeune milieu montre déjà de très belles qualités.

Rude bataille pour Mezian Mesloub ?

Les grands clubs continentaux observent cette éclosion en Artois. Manchester United figure au premier rang des courtisans déclarés. Selon les informations de Team Talk, d’autres cadors anglais surveillent le joueur. Chelsea et Arsenal apprécient son profil notamment sa polyvalence.

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En effet, le Lensois évolue aussi bien en meneur de jeu qu’en ailier ou en milieu relayeur. À l’étranger, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid et le RB Leipzig ont également coché son nom. Mais sur ce marché hyper concurrentiel, la France conserve un atout juridique important.

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Les règles de la FIFA restreignent le recrutement des mineurs hors de l’Union européenne. Cette contrainte réglementaire ferme la porte aux écuries britanniques. Un départ vers l’Angleterre s’avère donc administrativement impossible avant 2028, sauf cas exceptionnel. Cette barrière légale favorise directement les cadors du championnat de France.

Le PSG et Monaco en pole position pour recruter Mezian Mesloub ?

Le Paris SG et l’AS Monaco comptent bien en profiter dès 2027. Paris attire les regards. Le club de la capitale a transformé sa stratégie sportive ces dernières saisons en misant massivement sur les meilleurs espoirs. Le technicien parisien Luis Enrique aime les jeunes joueurs à fort potentiel. Tout indique que les pensionnaires du Parc des Princes vont remporter la mise face aux concurrents.

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Paris pourrait perdre Fabian Ruiz lors du prochain mercato hivernal ou estival. Chelsea serait prêt à poser 70 millions d’euros sur la table pour attirer le champion d’Europe et du monde 2026. Paris va céder le milieu espagnol si une telle proposition tombe. Les négociations pourraient bientôt s’accélérer entre les deux formations. Outre le club londonien, le FC Barcelone flaire aussi le coup et pourrait passer à l’attaque avec une offre solide.

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Mezian Mesloub a les atouts et peut combler le potentiel départ de Fabian Ruiz dans l’entrejeu de l’équipe de Luis Enrique. Mais attention à Monaco qui pourrait gâcher le plan des Parisiens. Le club de la Principauté propose aussi un cadre idéal pour progresser. Le Racing Club de Lens pourrait céder son joyau contre un chèque colossal si la progression du joueur se confirme.

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Fils de l’ancien international algérien Walid Mesloub, le jeune prodige garde la tête sur les épaules. Son contrat court actuellement jusqu’en 2030 avec le club artésien. Sa priorité immédiate reste d’accumuler du temps de jeu sous le maillot sang et or. Toutefois, un transfert intermédiaire vers un grand de Ligue 1 se profile déjà comme l’option la plus logique pour bâtir sa carrière.