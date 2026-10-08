Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Zabarnyi sur le départ, la piste Pubill relancée

L’avenir d’Illya Zabarnyi au PSG pourrait être de nouveau remis en question dès le mercato hivernal 2027, alors que le défenseur ukrainien peine encore à s’imposer pleinement. En cas de départ, le Paris SG pourrait réactiver la piste qui mène à Marc Pubill, aujourd’hui sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2030.

Mercato PSG : Zabarnyi poussé vers la sortie en janvier ?

Arrivé à Paris à l’été 2025 pour un engagement de cinq saisons, Illya Zabarnyi se retrouve encore au centre des interrogations. Son avenir pourrait être scellé dans les prochains mois, après une saison et demie au Paris Saint-Germain. Selon les informations de PSG Inside Actus, un départ dès janvier 2027 serait même envisagé si le défenseur ne parvient pas à inverser la tendance dans les prochaines semaines.

Selon l’insider, la situation sportive du joueur pourrait conduire la direction parisienne à envisager une séparation anticipée. Autrement dit, Zabarnyi conserve encore la possibilité de changer le scénario. L’Ukrainien essuie d’ailleurs de nombreuses critiques depuis son arrivée. Son adaptation au Paris Saint-Germain semble prendre plus de temps que ce qui était espéré, pour un joueur qui peine à justifier son prix.

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Quelques prestations convaincantes pourraient suffire à calmer les spéculations autour de celui qui était annoncé à Tottenham l’été dernier. Dans le football, une mauvaise période peut parfois durer moins longtemps qu’un mercato.

La piste Pubill refait surface au Paris SG

Si le PSG devait effectivement perdre Zabarnyi, la question du remplacement deviendrait immédiatement centrale. Marc Pubill pourrait alors revenir dans les réflexions parisiennes, lui qui avait déjà été associé au club lors des discussions précédentes du mercato estival. Mais aucune négociation confirmée ni aucun accord avec le joueur ne sont actuellement établis.

Le profil de l’Espagnol présente néanmoins plusieurs arguments séduisants. Le joueur de l’Atlético de Madrid peut évoluer comme latéral droit mais également dans l’axe, ce qui offrirait une marge de manœuvre supplémentaire à l’entraîneur parisien. Le club madrilène le décrit comme un défenseur « très physique et de long parcours », capable notamment de se projeter et de délivrer des centres.

Un contrat madrilène qui complique forcément l’opération

Pubill n’est surtout pas un joueur libre de tout engagement. L’Atlético de Madrid l’a recruté à l’été 2025 en provenance d’Almería et lui a fait signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2030. Le club espagnol avait alors présenté l’ancien international Espoirs comme un latéral droit de 22 ans mesurant 1,90 mètre.

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Ce détail change considérablement la lecture du dossier. Une éventuelle offensive parisienne supposerait nécessairement de convaincre l’Atlético, dont la position pourrait être ferme compte tenu de la durée restante du contrat et de la progression du joueur. Pubill a d’ailleurs gagné en importance dans la capitale espagnole, au point d’être convoqué avec l’Espagne pour la Coupe du monde 2026.

Le PSG doit-il vraiment rebattre les cartes ?

Pour Paris, la priorité serait donc d’abord de déterminer si Zabarnyi constitue réellement un problème durable ou simplement un joueur encore en phase d’adaptation. Son départ en janvier ne peut pas être considéré comme acquis sur la seule base des informations actuellement disponibles.

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Le club devra surtout mesurer le rapport entre son rendement, son temps de jeu et les solutions déjà présentes dans l’effectif. La piste Pubill apparaît, elle, comme une option crédible sur le papier mais encore très hypothétique. Le défenseur possède le profil polyvalent recherché, mais son contrat jusqu’en 2030 et son statut à l’Atlético rendent l’opération potentiellement complexe.