Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Paris fonce sur Mac Allister pour l’après Fabian Ruiz

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Le PSG s’intéresse à Alexis Mac Allister pour anticiper un éventuel départ de Fabian Ruiz et préparer son entrejeu pour les prochaines saisons. Le milieu argentin de Liverpool, sous contrat jusqu’en juin 2028, figure désormais parmi les pistes étudiées par le club parisien selon 90min.

Mercato PSG : Pourquoi Mac Allister apparaît-il dans les plans du Paris SG ?

Le dossier commence à prendre de l’épaisseur. Selon 90min, le PSG aurait identifié Alexis Mac Allister comme une option pour prendre la suite de Fabian Ruiz si l’international espagnol venait à quitter Paris. L’Argentin de 27 ans présente l’avantage d’être déjà habitué aux exigences du très haut niveau européen.

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Le milieu de terrain possède encore deux années de contrat, mais l’absence de discussions pour une prolongation nourrit les spéculations. Le 18 septembre, son père et agent Carlos Mac Allister déclarait à 365Scores Arabia : « Aucun membre de la direction de Liverpool ne nous a contactés jusqu’à présent pour renouveler son contrat ».

Que sait-on réellement du dossier parisien ?

Pour l’heure, il faut rester prudent. Les éléments disponibles font état d’un intérêt et d’une réflexion du PSG. On est encore loin d’envisager une quelconque négociation entre les différentes parties. D’ici les prochaines fenêtres de transfert, beaucoup de choses pourraient encore évoluer. Aussi bien dans le sens d’une prolongation ou d’un début de discussion avec la partie parisienne.

Mac Allister, lui, n’a pas fermé la porte à toutes les possibilités. Interrogé sur sa situation par ESPN puis avant le début de la Ligue des champions, l’Argentin a reconnu avoir disposé d’opportunités pour partir durant l’été, tout en affirmant qu’il se sentait actuellement bien à Liverpool. « En ce moment, je sens que je suis dans le bon club », expliquait-il début septembre.

Pourquoi Liverpool peut-il changer la donne ?

Le calendrier contractuel constitue le véritable moteur de cette histoire. Mac Allister est lié aux Reds jusqu’au 30 juin 2028. Liverpool conserve donc la maîtrise de la situation, mais l’absence de prolongation à ce stade pourrait rendre une vente plus envisageable si les discussions n’évoluent pas. Le club anglais éviterait ainsi de se retrouver face à une situation contractuelle encore plus délicate à l’approche du terme du bail.

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Le contexte sportif renforce aussi l’intérêt du dossier. Depuis son arrivée de Brighton en 2023, Mac Allister s’est installé comme un joueur important de Liverpool. Il comptabilise 157 apparitions, 21 buts et 21 passes décisives avec les Reds toutes compétitions confondues. Il possède également 54 sélections avec l’Argentine et a participé au sacre mondial de 2022.

Fabian Ruiz peut-il réellement ouvrir cette porte ?

C’est là que le scénario devient particulièrement intéressant pour le PSG. Le club parisien ne chercherait pas nécessairement à remplacer poste pour poste un joueur sur le départ, mais à maintenir une forte densité technique dans son milieu. Mac Allister évolue comme milieu axial et peut également être utilisé plus bas ou dans une position avancée, ce qui lui donne une certaine polyvalence.

Il existe toutefois une différence de profil entre les deux joueurs. Fabian Ruiz est réputé pour sa qualité de conservation et sa capacité à organiser le jeu dans le cœur du terrain, tandis que Mac Allister apporte notamment davantage d’activité dans les duels, de projection et de volume défensif. Une arrivée de l’Argentin modifierait donc certains équilibres plutôt qu’elle ne constituerait une simple copie du milieu espagnol.

Quel prix pourrait faire basculer l’affaire ?

C’est encore l’une des grandes inconnues. Le club anglais dispose surtout d’un argument de poids : un contrat qui court encore jusqu’en 2028. Si Liverpool est encore loin d’envisager un possible départ de son champion du monde argentin, sa valeur marchande est évaluée autour des 70 millions d’euros. Autre élément à surveiller, la concurrence.

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Le Real Madrid a régulièrement été associé au joueur, mais Carlos Mac Allister a récemment affirmé à 365Scores que personne au Real Madrid n’avait contacté sa famille à propos de son fils. Le PSG doit donc encore composer avec un marché où plusieurs grands clubs peuvent suivre le dossier, sans qu’une destination soit aujourd’hui arrêtée.

Le PSG prépare-t-il déjà l’après Ruiz ?

Cette piste montre surtout que Paris travaille sur plusieurs scénarios à moyen terme. Mac Allister correspond à un profil expérimenté, encore âgé de 27 ans, international argentin et habitué à la pression d’un grand club européen. Mais entre un intérêt rapporté par 90min et un transfert effectif, le chemin reste considérable.

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Pour le PSG, le dossier pourrait donc dépendre autant de l’évolution du contrat de Fabian Ruiz que de celle de Mac Allister à Liverpool. Tant que l’Espagnol reste à Paris et que l’Argentin conserve son engagement avec les Reds, aucune succession n’est actée. Le mercato, comme souvent, commence par des hypothèses avant de devenir éventuellement une affaire de signatures.