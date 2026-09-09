PSG : Les trois raisons du déclin d’Achraf Hakimi en 2026

‎‎Au PSG, Achraf Hakimi traverse en 2026 une période moins convaincante après avoir été l’un des joueurs les plus influents de l’équipe. Ses blessures, le manque de continuité autour de lui et une lourde pression extra-sportive expliquent en partie cette baisse de régime.

‎‎PSG : Hakimi, Quand le moteur tourne encore mais moins vite

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‎‎Achraf Hakimi reste généreux dans l’effort, mais son rendement n’est plus celui qui avait impressionné lors de la saison 2024-2025. Le latéral marocain, alors présenté par Luis Enrique comme le « meilleur latéral droit du monde », peine depuis plusieurs mois à retrouver la même influence.

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Le problème est d’autant plus visible que le joueur sort d’une période particulièrement éprouvante sur le plan physique. Deux blessures, à la cheville puis aux ischio-jambiers, lui ont fait manquer 80 jours de compétition et 22 rencontres. En 2026, son bilan est de seulement un but et cinq passes décisives. Une production qui tranche avec ses standards habituels.

‎‎Le PSG a changé de visage autour de lui

‎‎La deuxième explication tient à la continuité offensive. Lorsqu’un latéral comme Hakimi doit multiplier les courses et les projections, les automatismes avec les joueurs placés devant lui sont essentiels. Or, ces derniers mois, le Marocain a vu défiler plusieurs partenaires sur son côté. ‎‎Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Lee Kang-in puis Maghnes Akliouche ont successivement occupé les rôles offensifs à proximité du défenseur.

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Cette rotation permanente a réduit les repères collectifs. Sous pression, certaines relances et décisions techniques deviennent alors moins précises. Même un joueur habitué à courir comme s’il avait un moteur diesel greffé dans les jambes peut finir par perdre quelques dixièmes de seconde.‎

‎Luis Enrique refuse pourtant de tirer la sonnette d’alarme

‎‎La situation n’est pas considérée comme irrémédiable au sein du PSG. D’après L’Équipe, le staff parisien estime surtout que le joueur doit retrouver progressivement son rythme, après les pépins physiques qui ont perturbé sa saison. L’idée serait donc de gérer davantage ses temps de jeu dans les prochaines semaines.

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‎‎Luis Enrique pourrait ainsi lui accorder des périodes de repos ciblées. Une méthode déjà utilisée avec d’autres cadres du vestiaire. Le but est clair : permettre à Hakimi de retrouver ses qualités athlétiques sans provoquer une nouvelle alerte physique. La récente prestation contre Monaco, conclue par une défaite parisienne 2-1 et marquée par plusieurs choix défaillants, n’a donc pas provoqué de panique particulière.

‎‎Le poids invisible qui complique tout

‎‎À cette fragilité sportive s’ajoute une dimension personnelle beaucoup plus lourde. L’Équipe évoque également la procédure judiciaire concernant les accusations de viol, qui remontent à février 2023, ainsi que la décision de la cour d’appel de Versailles qui confirme son renvoi devant la cour criminelle départementale.

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‎‎Achraf Hakimi s’est pourvu en cassation et une décision est attendue en octobre Son entourage affirme sa sérénité dans l’attente d’un procès annoncé dans un délai de 12 à 18 mois. Sportivement, toutefois, une telle situation constitue nécessairement un contexte pesant. Le joueur doit continuer à performer tout en évoluant sous une pression considérable.