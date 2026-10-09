Accueil - PSG mercato - PSG : Warren Zaïre-Emery et Ferran Torres de retour au Campus PSG

Après la trêve internationale, le PSG va retrouver les terrains ce samedi avec la réception de Mans FC. Deux jours avant cette rencontre de Ligue 1, Warren Zaïre-Emery et Ferran Torres, touchés durant cette trêve, ont fait leur retour au Campus PSG pour l’entraînement des Rouge et Bleu.

PSG : Bonne nouvelle pour Ferran Torres

En accord avec l’entraîneur et la direction sportive, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes bénéficient d’une période de repos. Ils reprendront respectivement l’entraînement les samedi 10 et dimanche 11 octobre, annonce un communiqué du du Paris Saint-Germain ce jeudi, à deux jours de la réception de Mans en Ligue 1.

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Si Luis Enrique ne pourra pas compter sur son attaquant français et son défenseur portugais, le coach des Rouge et Bleu a peu deux autres joueurs faire leur retour au Campus PSG cette semaine. Les nouvelles sont bonnes pour Ferran Torres. Revenu à Paris avec des douleurs à la cheville gauche durant la trêve internationale, l’attaquant de 26 ans a retrouvé de bonnes sensations à l’entraînement, selon le journaliste Abdellah Boulma.

Les premiers signaux sont positifs et le prochain point médical du PSG apportera plus de précisions sur la situation exacte de l’international espagnol. Même son de cloche en ce qui concerne Warren Zaïre-Emery.

Warren Zaïre-Emery disponible contre Le Mans ?

Samedi soir, à 20h45, le Paris SG reçoit Le Mans dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1, au Parc des Princes. Le club de la capitale a vu ses internationaux revenir à l’entraînement ce jeudi soir, deux jours avant la réception des promus. Une séance à laquelle n’ont pas participé Nuno Mendes et Ousmane Dembélé, qui ont vu le staff médical et le club leur accorder du repos supplémentaire.

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Revenu blessé du dernier rassemblement de l’équipe de France espoirs, Senny Mayulu n’était pas non plus présent. Mais Luis Enrique pourrait compter sur le retour de Warren Zaïre-Emery. Titulaire lors de la victoire du Paris Saint-Germain à Marseille, le milieu de terrain de 20 ans avait déclaré forfait pour le rassemblement de l’équipe de France.

Le numéro 33 parisien souffrait d’une légère lésion à la cuisse gauche. Mais ce jeudi, il est apparu sur les clichés publiés par le club de la capitale à l’occasion de l’entraînement collectif des hommes de Luis Enrique. Le jeune international pourrait donc être disponible pour le match de Ligue 1 contre Le Mans ce samedi soir.

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