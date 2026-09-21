Accueil - PSG mercato - PSG : Mbappé assure qu’il « n’y a pas de tension » avec Dembélé

Avant leurs retrouvailles à Clairefontaine pour le rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé s’est exprimé sur son supposé clash avec Ousmane Dembélé dans la course pour le Ballon d’Or 2026.

Ousmane Dembélé fâché avec Kylian Mbappé ?

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Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se retrouvent ce lundi à Clairefontaine pour le rassemblement des Bleus, une semaine après leurs prises de position médiatiques autour du Ballon d’Or. Alors que certains imaginent des retrouvailles mouvementées entre les deux amis, le numéro 10 du Real Madrid a confié au quotidien L’Équipe, lié à son rôle d’ambassadeur pour On, qu’il n’y a aucune tension avec Dembélé et que leur relation reste intacte.

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« Des tensions avec Dembélé à cause de mes déclarations sur le Ballon d’Or ? J’en ai déjà parlé avec lui et non, il n’y a pas de tensions. C’est un ami. Je pense qu’il n’y a pas vraiment de problème à propos de ça, je suis vraiment très tranquille. Après, en période de Ligue des Nations et d’équipe de France, il faut toujours trouver un débat et je pense que celui-là est bien trouvé », a répondu Kylian Mbappé.

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Pour rappel, le coéquipier de Vinicius Jr a eu une communication très offensive ces derniers jours concernant le Ballon d’Or, estimant qu’il le méritait largement cette année. Le capitaine de l’équipe de France a aussi eu un message méprisable sur Dembélé, déclarant notamment : « il a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé ! »

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Une sortie à laquelle Dembélé a répondu après la victoire du Paris Saint-Germain à Brest le 13 septembre passé. Au micro de Ligue 1+, le Ballon d’Or 2025 avait lancé : « vous savez, j’ai toujours été au fond de la classe, en train de travailler, dur. Dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé énormément. Comme je l’ai dit, je n’ai jamais été l’élu. Mais j’ai bossé énormément. »

Une réplique sèche qui fait dire à certains observateurs qu’Ousmane Dembélé aurait mal pris la communication très offensive et quelque peu méprisable de son ami madrilène, qui aurait lui-même été surpris par la réponse du Parisien après le match à Brest.

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Cependant, Kylian Mbappé assure qu’ils ont déjà évoqué ce sujet entre eux et qu’il n’y a aucun nuage dans leur relation. Pour autant, leur cohabitation à Clairefontaine et leur relation seront scrutées de près durant cette trêve internationale.