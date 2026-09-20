LOSC : Ancelotti donne des nouvelles d’Ethan Mbappé après Nice

Convoqué pour la première fois avec l’équipe de France Espoirs, Ethan Mbappé est sorti blessé face à l’OGC Nice, ce dimanche, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1. Après le match, Davide Ancelotti, l’entraîneur du LOSC, a donné les nouvelles fraîches de son ailier de 19 ans.

LOSC : La sélection d’Ethan Mbappé compromise ?

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Récemment convoqué par Gérald Baticle pour le prochain rassemblement de l’équipe de France Espoirs, Ethan Mbappé, titulaire avec le LOSC ce dimanche après midi, a été contraint de céder sa place en début de deuxième période contre l’OGC Nice, comme le montre le diffuseur Ligue 1+. Remplacé à la 55e minute par Dilane Bakwa, le frère de Kylian Mbappé est sorti en boitant et en se plaignant d’un mollet.

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Pas épargné par les blessures depuis ses débuts en professionnel, l’ancien milieu de terrain du Paris SG est donc incertain pour le rassemblement de l’équipe de France Espoirs, alors que Gérald Baticle l’avait convoqué pour la première fois vendredi. Toutefois, après le revers face aux Aiglons (1 à 2), son entraîneur Davide Ancelotti a donné des nouvelles plutôt rassurantes, en expliquant qu’il s’agissait, a priori, de simples crampes. La prudence reste quand même de mise.

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Au micro de Ligue 1+, Davide Ancelotti a déclaré : « Ethan Mbappé ? Avec l’historique qu’il a , il a eu peur. Mais la sensation était plutôt liée à des crampes. Mais il faudra voir s’il y a une blessure musculaire dans les prochaines 48 heures. » Le technicien italien a ensuite commenté la défaite de ses hommes, la première de la saison en championnat.

« J’étais un peu déçu sur certaines choses, on voulait commencer fort. On n’a pas réussi à récupérer les deuxièmes ballons, on n’était pas compact défensivement. Nice est une équipe qui a fait une première mi temps en bloc bas, ils nous attendaient, et on ne leur a pas posé de problème. Ce n’était pas suffisant.

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À gauche, avec Hakon Haraldsson, on a réussi à trouver plus de solutions, avec plus de vitesse et de combinaisons. À la mi temps, j’ai dit que le LOSC doit lutter pour sa vie pour gagner des matches. Et nous on n’a commencé à lutter qu’à la 65e. Mais ça va servir à apprendre. Olivier Giroud et Ayase Ueda associés ? Oui, ce sont deux joueurs complémentaires, on avait besoin de revenir au score donc on a essayé ça.

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Aujourd’hui, on a eu quelques occasions avec eux, mais il faut avoir plus de contrôle, mais c’est une option, oui », a expliqué le coach des Dogues.