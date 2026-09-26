Accueil - LOSC - LOSC : Une bonne nouvelle tombe pour les Dogues avant Brest

Le LOSC reçoit une bonne nouvelle avant la réception du Stade Brestois en Ligue 1 après la trêve. Le défenseur brestois Raphaël Le Guen a contracté une grave blessure et est out pour cette affiche.

LOSC vs Stade Brestois : Raphaël Le Guen forfait contre Lille ?

Le Stade Brestois devra composer sans Raphaël Le Guen lors de son déplacement à Lille dans quelques semaines. Le jeune défenseur s’est gravement blessé à l’entraînement et sa saison sera perturbée, selon Télégramme. Victime d’une fracture du péroné, il devrait rester éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

La mauvaise nouvelle tombe alors que les clubs de Ligue 1 profitent de la trêve internationale pour mieux se préparer. Le club breton prépare la suite de son calendrier et notamment un déplacement sur la pelouse du LOSC, lors de la 7e journée de Ligue 1. Cette rencontre est programmée le 17 octobre. Mais avant de penser à ce rendez-vous, les Brestois doivent gérer une absence importante.

Raphaël Le Guen bloqué à l’infirmerie ?

Raphaël Le Guen ne sera pas du voyage dans le Nord. Le défenseur de 20 ans s’est blessé jeudi, pendant une séance d’entraînement en Bretagne. D’après les informations du Télégramme, les examens ont révélé une fracture du péroné. Une blessure sérieuse qui nécessite une intervention chirurgicale.

Le joueur devra donc observer une longue période de récupération. Plusieurs mois d’absence sont annoncés. Son retour ne devrait pas intervenir avant 2027. Pour le Stade Brestois, le coup est dur puisque Le Guen avait pris une place importante dans le dispositif depuis le début de la saison.

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Le jeune défenseur avait en effet débuté les cinq premières journées de Ligue 1 comme titulaire. Mieux encore, il avait disputé ces cinq rencontres sans être remplacé. Sa régularité avait fait de lui un élément important de l’équipe bretonne. Son absence va donc obliger le staff à bricoler pour ce poste.

Brendan Chardonnet aussi forfait face au LOSC ?

Cette blessure intervient après un été durant lequel Raphaël Le Guen avait suscité des intérêts en Angleterre. Le roc avait attiré l’attention de plusieurs clubs britanniques. Son début de saison confirmait alors sa progression, avant que cette grave blessure ne vienne interrompre son élan.

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À Lille, Brest devra donc trouver une solution pour pallier l’absence de son jeune défenseur. Le danger sera important face au secteur offensif lillois, notamment avec Olivier Giroud et Ayase Ueda. Le duo représentera une menace pour une équipe brestoise qui pourrait se présenter dans le Nord avec une défense remaniée. Car l’incertitude concerne également Brendan Chardonnet.

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Le défenseur brestois souffre d’une blessure au mollet depuis la préparation estivale et sa situation reste à surveiller. Si son absence devait se prolonger, le Stade Brestois pourrait manquer d’armes au moment d’affronter le LOSC. La rencontre du 17 octobre se profile donc dans un contexte difficile pour les Pirates. La trêve internationale devait permettre aux joueurs de récupérer et au staff de préparer la suite de la saison. Elle apporte finalement une nouvelle préoccupation.