Accueil - LOSC - LOSC en Ligue des champions : exploits, bilan et calendrier 2026-2027

Le LOSC en Ligue des champions, c’est une histoire qui commence en 2001 et compte trois huitièmes de finale, plus quelques soirées où sont tombés Manchester United et le Real Madrid. La saison 2026-2027 marque la dixième qualification du club pour la compétition, selon le LOSC.

Les débuts du LOSC en Ligue des champions

La première campagne date de 2001-2002. Lille élimine Parme au troisième tour de qualification, puis retrouve en poule Manchester United, l’Olympiakos et La Corogne, avant d’être reversé en Coupe UEFA. Le bilan complet du club est consultable sur la page historique de l’UEFA.

En 2005-2006, faute de stade aux normes à Lille, le club reçoit au Stade de France. Le 2 novembre 2005, devant 66 470 spectateurs, Milenko Ačimović marque à la 38e minute et fait tomber Manchester United (1-0). Lille finit troisième de sa poule et poursuit jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe UEFA.

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2007, le coup franc de Giggs

La saison suivante, l’équipe de Claude Puel sort de son groupe, avec Milan, l’AEK Athènes et Anderlecht, et atteint pour la première fois les huitièmes de finale. Le 21 février 2007, au match aller joué à Bollaert, Ryan Giggs marque à la 87e minute sur un coup franc tiré vite, pendant que le gardien Tony Sylva place son mur. Les Lillois quittent un moment la pelouse pour protester. United gagne aussi le retour (1-0).

Des poules difficiles, puis 2021

En 2011-2012 et en 2012-2013, Lille termine quatrième de son groupe, avec une lourde défaite 1-6 contre le Bayern lors de la seconde campagne. En 2014, Porto ferme la porte en barrage. En 2019-2020, le club finit encore dernier d’une poule avec l’Ajax, Chelsea et Valence.

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Le champion de France 2021 change de dimension. Il termine premier de son groupe devant Salzbourg, Séville et Wolfsburg, avant de tomber en huitièmes contre Chelsea (1-2, 0-2).

2024-2025, l’année du Real Madrid

Le 2 octobre 2024, à Pierre-Mauroy, Jonathan David transforme un penalty juste avant la pause et le LOSC bat le Real Madrid 1-0. Le champion d’Europe restait sur 36 matchs sans défaite. Le 23 octobre, Lille gagne 3-1 chez l’Atlético après avoir été mené, grâce à Edon Zhegrova et à un doublé de David. Le 29 janvier 2025, un 6-1 contre Feyenoord envoie le club directement en huitièmes, à la septième place de la phase de ligue.

Dortmund passe ensuite de justesse (1-1 en Allemagne, 1-2 à Lille). Jonathan David est devenu le meilleur buteur du LOSC en Ligue des champions, avec 12 buts selon l’UEFA, et Benjamin André le joueur le plus capé du club dans la compétition, avec 26 matchs.

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Le LOSC en Ligue des champions 2026-2027

Troisième de Ligue 1 en 2025-2026, Lille s’est qualifié directement. Le 8 septembre, pour son premier match européen sur le banc lillois, Davide Ancelotti a vu son équipe mener deux fois avant de perdre 2-3 contre le Betis. Ueda et Alexsandro ont marqué pour Lille, Marc Bartra, auteur d’un doublé, et Parrott pour les Andalous. Expulsé pour un coup de coude, Ethan Mbappé a été suspendu trois matchs par l’UEFA.

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Le calendrier de la phase de ligue prévoit Arsenal-Lille le 13 octobre, Lille-Galatasaray le 21 octobre, Bodø/Glimt-Lille le 3 novembre, Lille-Bayern Munich le 25 novembre et Stuttgart-Lille le 9 décembre. Suivront Lille-Slovan Bratislava le 19 janvier 2027 et AS Roma-Lille le 27 janvier. Ethan Mbappé pourra rejouer contre le Bayern.

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Questions fréquentes sur le LOSC en Ligue des champions

Combien de fois le LOSC s’est-il qualifié pour la Ligue des champions ?

Dix fois, la première en 2001 et la dernière pour la saison 2026-2027, selon le club.

Quel est le meilleur résultat du LOSC en Ligue des champions ?

Le meilleur parcours du LOSC en Ligue des champions s’arrête en huitièmes de finale, atteints en 2007, 2022 et 2025.

Quand le LOSC a-t-il battu le Real Madrid ?

Le 2 octobre 2024 à Pierre-Mauroy, 1-0 sur un penalty de Jonathan David.

Quel est le prochain match du LOSC en Ligue des champions ?

Arsenal-Lille, le 13 octobre 2026. Toute l’actualité du club est sur notre page LOSC.