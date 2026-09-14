Accueil - LOSC - LOSC : Vainqueur de Troyes, Lille prend la tête de la Ligue 1

Le LOSC a disposé facilement de Troyes, 2-0, hier après-midi, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Dominateur tout au long de la rencontre, Lille profite du match nul de Monaco à Strasbourg pour prendre les commandes de la Ligue 1.

LOSC – ESTAC : Après sa défaite frustrante face au Betis, Lille se reprend en Ligue 1

La suite après cette publicité

Nous avons un nouveau leader en Ligue 1, et il est nordiste. En effet, le LOSC a pris les rênes du championnat hier après-midi, après sa victoire sans trembler 2-0 face au promu troyen. Cinq jours après leur cruelle défaite 3-2 contre le Betis en Ligue des champions, les Rouge et Blanc semblent avoir digéré leur mauvaise entame de campagne européenne.

Lire aussi : LOSC vs Troyes : Les Dogues vont massacrer Troyes, les chiffres !

Les Dogues débutent parfaitement leur rencontre et ouvrent le score dès la 2e minute de jeu par l’intermédiaire d’Hakon Haraldsson. Cependant, peu de temps après l’engagement, à la stupeur générale, l’arbitre Romain Lissorgue stoppe le jeu et annule le but de l’Islandais après vérification de la VAR. Ce changement provoque la colère des Lillois, mais la décision est actée et le score reste à 0-0.

À voir

LOSC : Les Dogues se sabordent face au Betis

Revanchards, les Nordistes poussent et vont convertir leur première grosse occasion en but de la plus belle des manières, sur une frappe exceptionnelle à l’entrée de la surface signée Tiago Santos (18e). Michel Diaz inscrit un CSC deux minutes plus tard, mais Troyes est cette fois-ci sauvé grâce à une position de hors-jeu de Başar Önal.

Lire aussi : LOSC : Une bonne nouvelle tombe pour Nabil Bentaleb

En dépit de quelques fulgurances troyennes, les hommes de Davide Ancelotti rentrent au vestiaire avec un avantage d’un but à zéro.

Entrée en jeu décisive d’Ethan Mbappé

Les débats sont plus fermés pendant la majeure partie du second acte, mais les entrées d’Ethan Mbappé, de Gaëtan Perrin et d’Olivier Giroud (71e) redonnent du dynamisme à l’attaque lilloise.

Exclu face au Betis, Ethan Mbappé s’est montré plus à son avantage face au club aubois. En effet, le natif de Montreuil permet aux Dogues d’assurer leur victoire en convertissant l’offrande de Maurits Kjærgaard d’un excellent tir à ras de terre (90+3e). Le milieu offensif lillois est récompensé de ses efforts, après avoir buté à deux reprises sur Patrick Beach (87e, 90e).

À voir

Paris FC : La surprise de l’été en Ligue 1

Lire aussi : Mercato LOSC : Départ imminent, Arnaud Bodart vers Le Havre AC

Conscient de son mauvais geste face aux Béticos, Ethan Mbappé a réagi de la plus belle des manières hier après-midi. Cette réaction de l’ancien Parisien a ravi son entraîneur, Davide Ancelotti : « Il a pris conscience après son carton rouge et a montré de la maturité pour son âge, il a assumé sa responsabilité. Cette semaine a été très importante pour lui au niveau individuel pour grandir comme joueur et comme humain. Après, les qualités, il les a, il l’a encore montré aujourd’hui », a-t-il déclaré à l’issue du match.

Cette victoire 2-0 contre Troyes a de quoi combler Davide Ancelotti, même si ce dernier reste un peu sur sa faim.

Davide Ancelotti : « Je pense qu’on peut faire mieux, on doit faire mieux. »

En conférence de presse d’après-match, Davide Ancelotti est revenu sur la prestation correcte proposée par son équipe face à Troyes : « L’état d’esprit et le résultat sont bons. On n’a pas pris de but, on a été solides. On a fait une belle entrée dans le match, on a des moments positifs, mais avec la sensation qu’on est dans un moment où on a des choses à améliorer encore », a-t-il souligné devant les journalistes.

Lire aussi : LOSC : Premier gros test européen pour les Dogues face au Betis

À voir

AS Monaco : La magie Filipe Luís à l’ASM en trois journées

Nouveau leader de Ligue 1, le technicien italien a livré ses premières impressions après un premier mois de compétition satisfaisant : « On cherche toujours la perfection, sachant qu’il est impossible de l’obtenir, mais ça c’est la passion. Être dans cette situation avec trois victoires et un nul, ce n’est pas mal. Mais je pense qu’on peut faire mieux, on doit faire mieux », martèle celui qui a succédé à Bruno Genesio cet été.

Un sentiment partagé par son milieu de terrain algérien Nabil Bentaleb : « Oui, il y a des bonnes choses, tout n’est pas à jeter à la poubelle non plus, on a fait des bonnes choses. Après on sait, on est lucides, on sait que tout n’a pas été parfait et qu’il va falloir qu’on travaille pour progresser et pour avoir des performances un peu plus abouties que ça », confie-t-il en zone mixte.

Lire la suite sur le LOSC :

LOSC-PSG : Éric Wattellier répond enfin aux accusations !

À voir

PSG : Dans la douleur, Paris s’impose à Brest

LOSC : Pluie de bonne nouvelle avant le Real Betis

Après sa désillusion en LDC, Lille prend les commandes de la Ligue 1 grâce à son goal-average (+5) supérieur à celui de Monaco (+4) et de Rennes (+3). Portés par un étincelant Ethan Mbappé, le LOSC se défait sans souci de Troyes et reste toujours invaincus en championnat. Les Dogues devront maintenant défendre leur première place ce dimanche à Nice.