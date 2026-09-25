La première défaite de la saison est arrivée au pire moment, juste avant trois semaines sans match. Le LOSC s’est incliné 2-1 à Nice le dimanche 20 septembre et a perdu la tête de la Ligue 1. Lille reste 4e avec 10 points. Davide Ancelotti veut s’en servir sans s’y attarder, alors que Nabil Bentaleb est blessé et que dix joueurs sont partis en sélection.

L’écusson du LOSC

Que s’est-il passé pour le LOSC à Nice ?

Devant 19 405 spectateurs à l’Allianz Riviera, Lille a été mené sur un but contre son camp d’Ngoy à la 22e minute. Amoura a doublé la mise pour Nice à la 67e, Ueda a réduit l’écart à la 79e, d’après la feuille de match de Foot Mercato. Les Dogues ont eu 58 % de possession, sans parvenir à égaliser.

Lille avait bien lancé sa saison. Victoire 2-0 à Angers, nul 2-2 contre le PSG (un match qui a valu une condamnation à Olivier Létang), succès 1-0 à Toulouse puis 2-0 contre Troyes, selon le calendrier du club. Avec 8 buts marqués et 4 encaissés, le LOSC compte trois matchs sans but concédé en championnat. Son début en Ligue des champions a été plus compliqué, avec une défaite 3-2 contre le Betis le 11 septembre.

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Que dit Davide Ancelotti après cette défaite ?

L’entraîneur italien ne veut pas que la trêve devienne une période de doute. « C’est le football. J’ai vécu beaucoup de trêves comme ça et j’ai aussi vécu beaucoup de trêves avec de bons résultats. Ce qu’il faut, c’est les laisser derrière nous », a déclaré Davide Ancelotti. Il a aussi annoncé du repos pour ceux qui restent : « Les joueurs qui restent, ils vont se reposer parce que ça fait depuis le début de la pré-saison qu’on travaille beaucoup. On préparera aussi le match du Havre ».

« C’est une défaite qui est dure parce que c’est juste avant la trêve. Elle va nous rester dans la tête. Mais ce n’est que notre première défaite et on aura trois semaines pour bien tout analyser », a déclaré Benjamin André, capitaine du LOSC, auprès du Petit Lillois.

Nabil Bentaleb est-il blessé ?

Oui. Sorti à la 77e minute à Nice, le milieu de terrain a déclaré forfait pour le rassemblement de l’Algérie. La fédération algérienne l’a annoncé en ces termes : « Le milieu de terrain Nabil Bentaleb manquera le stage de préparation de l’équipe nationale suite à la blessure contractée dimanche avec son club ». Il a été remplacé dans la liste par Adil Bourabaa, l’attaquant du Mans. Ni la nature ni la durée de la blessure n’ont été communiquées.

Dix Lillois sont en sélection, selon le programme détaillé : Ngoy (Belgique), Haraldsson (Islande), Mukau (RD Congo), Yondjo (Cameroun), Verdonk (Indonésie), Gill (Paraguay), Ueda (Japon), Ethan Mbappé (France Espoirs), Srdanovic (Suisse Espoirs) et Diaoune (France U20). Les autres disputeront un match amical contre Zulte Waregem le vendredi 2 octobre à 14h00, à huis clos au Domaine de Luchin.

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Quel est le programme du LOSC à la reprise ?

Lille recevra Le Havre, dernier avec 2 points, le samedi 10 octobre à 17h15 à la Decathlon Arena. Le déplacement à Arsenal suivra le mardi 13 octobre à 21h00 pour la 2e journée de la Ligue des champions, avant la réception de Brest le samedi 17 octobre à 20h45. Toute l’actualité du club est à suivre sur la rubrique LOSC, et le classement de la Ligue 1 y est mis à jour après chaque journée.