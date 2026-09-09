LOSC : Les Dogues se sabordent face au Betis

Le LOSC s’est incliné 3-2 à domicile face au Betis, pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Menant pourtant 2-1 à la pause, les Nordistes ont par la suite sombré en l’espace de quatre minutes.

LOSC – Betis : Lille craque en seconde période et commence mal sa campagne européenne

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Premier test européen raté pour le LOSC de Davide Ancelotti. Hier soir, au stade Pierre-Mauroy, les Lillois ont été battus 3-2 par le Betis Séville pour le grand retour de la phase de ligue de la LDC. Réalistes en première période, les Dogues ont craqué au retour des vestiaires, subissant ainsi une défaite frustrante tant les locaux pouvaient espérer un bien meilleur résultat.

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Le fils de Carlo Ancelotti en a surpris plus d’un en dévoilant son onze de départ. Ce dernier a préféré titulariser Ayase Ueda et Gaëtan Perrin en attaque, à la place de l’expérimenté Olivier Giroud et de Dilane Bakwa. Des choix qui s’avèrent payants en première période avec l’ouverture du score d’Ueda à la douzième minute de jeu. Arrivé en fin de mercato, le Japonais convertit sans problème le caviar offert par son coéquipier Ethan Mbappé.

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Un avantage de courte durée pour Lille, puisque les Sévillans égalisent vingt minutes plus tard par l’intermédiaire du vétéran Marc Bartra (33e). Le défenseur central surgit au point de penalty pour catapulter le très bon centre de Pablo Fornals au fond des filets. Lille ne panique pas et parvient à reprendre l’avantage trois minutes plus tard sur une tête puissante pleine lucarne d’Alexsandro (36e).

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Sans trop être inquiétés par les offensives sévillanes, les Rouge et Blanc mènent 2-1 à la pause. Mais rien n’est gagné par avance en Ligue des champions.

Une entame de seconde période cauchemardesque

Malgré une première période plutôt encourageante des Dogues, les hommes de Davide Ancelotti vont complètement vaciller dès la reprise. Sur un coup franc excentré, tiré par Isco, le capitaine du Betis trouve la tête du buteur verdiblanco du soir, Marc Bartra, qui s’offre un doublé inattendu (49e). Les Andalous entament parfaitement leur mission remontada.

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Il ne va pas falloir patienter longtemps avant de voir les Espagnols mener au score. Seulement quatre minutes plus tard, l’Irlandais Troy Parrott inscrit le troisième but sévillan sur une frappe à l’entrée de la surface qui trompe Berke Özer (53e). La situation va devenir encore plus compliquée pour les Lillois avec l’expulsion d’Ethan Mbappé, auteur d’un coup de coude jugé dangereux par l’arbitre bulgare Georgi Kabakov (56e).

Réduits à 10 et inoffensifs, les Dogues manquent tout de même l’égalisation en fin de match sur une tentative d’Olivier Giroud contrée par le défenseur Diego Gomez (82e). Lille ne reviendra pas au score et tombe lourdement devant son public face au Real Betis. Une défaite 3-2 qui laissera certainement des traces dans les têtes lilloises.

Davide Ancelotti : « Dans cette compétition, si tu n’y arrives pas, tu peux le payer très cher. »

Pour son premier match de Ligue des champions en tant qu’entraîneur, Davide Ancelotti doit sûrement regretter les quinze premières minutes catastrophiques de son équipe. En conférence de presse d’après-match, le technicien italien est revenu sur cette seconde période ratée.

« Il était compliqué pour nous, avec beaucoup de petites erreurs que nous avons payées très cher. Le carton rouge (d’Ethan Mbappé, 56e) a changé le match et sa dynamique en cinq minutes. Cela va nous servir pour la suite » a-t-il confié devant les médias.

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L’ancien milieu de terrain milanais est aussi revenu sur sa première rencontre contrastée à la tête du LOSC sur la scène européenne : « Je me sens désolé, car on n’a pas été capables de gérer les moments du match, en n’étant pas assez agressifs ou concentrés. Dans cette compétition, si tu n’y arrives pas, tu peux le payer très cher. Mais si je regarde le positif, l’équipe a très bien joué en première période », a-t-il tout de même souligné malgré la défaite.

Un discours partagé par son attaquant Gaëtan Perrin : « Il y a beaucoup de frustration. On est tous déçus. Il va falloir analyser cette défaite et s’en servir comme apprentissage, car cette compétition demande beaucoup. Il va falloir réagir très rapidement », a-t-il déclaré en zone mixte.

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