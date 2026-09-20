Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Lorenzi s’attaque à Mohamed Ali Zoma pour l’hiver

Dans une passe difficile, l’OM serait sur la liste des prétendants de Mohamed Ali Zoma, auteur d’un excellent début de saison en Bundesliga sous les couleurs de Nuremberg. Selon l’Insider Ekrem Konur, le directeur sportif marseillais, Grégory Lorenzi, la situation de l’attaquant de 22 ans.

Mercato OM : Une offre de Lorenzi pour Mohamed Ali Zoma cet hiver ?

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Profondément « déçu de la gestion globale du mercato estival », Grégory Lorenzi peine pour l’heure à trouver sa place à l’OM. D’après les informations du journaliste Ekrem Konur, l’OM lorgne Mohamed Ali Zoma. En espérant que la situation financière s’améliore, le nouveau directeur sportif marseillais travaille déjà sur les prochains marchés des transferts.

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Ainsi, ces dernières heures, l’Olympique de Marseille est annoncé sur la piste d’un jeune attaquant méconnu du grand public, mais auteur d’un impressionnant début de saison de l’autre côté du Rhin. À seulement 22 ans, l’attaquant italien d’origine ivoirienne s’est rapidement imposé comme l’une des attractions de la deuxième division allemande.

Sous contrat avec Nuremberg jusqu’en juin 2029, Zoma affiche déjà des statistiques impressionnantes avec 6 buts en 6 journées de championnat. L’attaquant avait notamment frappé fort dès la première journée en inscrivant un triplé face au Dynamo Dresde. Des performances qui ne passent évidemment pas inaperçues, alors que plusieurs clubs européens commencent à suivre son évolution avec attention.

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Appelé pour la première fois avec la sélection italienne, Mohamed Ali Zoma aurait pu quitter Nuremberg durant ce mercato d’été. En effet, son nom a circulé du côté du Hull City, qui avait notamment proposé 20 millions d’euros, sans succès. En quête de solutions offensives, l’Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur le natif de Merate en vue du prochain mercato hivernal.

Pour l’heure, aucune offensive concrète n’aurait été lancée par les dirigeants phocéens. Marseille se contente donc de surveiller la situation, tout en gardant un œil attentif sur la progression de l’attaquant de Nuremberg. Pour autant, Grégory Lorenzi devra s’attendre à une rude concurrence sur ce dossier.

Une opportunité à 8 millions d’euros pour l’OM ?

Évalué à environ 8 millions d’euros par Transfermarkt, Mohamed Ali Zoma reste une cible financièrement accessible pour plusieurs formations européennes, dont l’OM. Un montant qui pourrait rapidement évoluer si le joueur poursuit sur ce rythme.

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Dans un contexte, où l’Olympique de Marseille doit composer avec des contraintes financières et où chaque investissement doit être soigneusement étudié, le dossier Zoma pourrait représenter une piste intéressante. Cependant, le club entraîné par Bruno Genesio est loin d’être seul sur ce coup.

Fortement pressenti à Hull City cet été, le milieu offensif italien a préféré rester dans son club et profiter des conseils de son entraîneur Miroslav Klose avec qui il a une très bonne relation. Mais d’autres écuries sont aussi intéressées par ses services et un transfert pourrait intervenir lors du mercato de l’hiver à venir.

Selon le journaliste Nicolo Schira, « Stuttgart s’intéressait également à l’ailier de Nuremberg, Mohamed Ali Zoma, mais le joueur italien a décidé de rester à Nuremberg en raison de son excellente relation avec l’entraîneur Miro Klose. » La donne pourrait toutefois changer durant la fenêtre de recrutement de l’hiver. Outre le club allemand, les Anglais de West Ham United seraient aussi positionnés pour recruter Zoma en janvier 2027.

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