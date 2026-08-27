LIGA : Triplé de Mbappé, le Real écrase la Real Sociedad

Le Real Madrid recevait la Real Sociedad hier soir en match de retard de la première journée de Liga. Pour le grand retour de José Mourinho au Santiago Bernabéu, le Real n’a fait qu’une bouchée des Basques en s’imposant 4-1 grâce au premier triplé de la saison de Kylian Mbappé.

Real Madrid – Real Sociedad : Porté par un Mbappé des grands soirs, le Real étrille les Txuri-Urdin

La suite après cette publicité

Première réussie pour José Mourinho au Santiago Bernabéu. Hier soir, le Real Madrid recevait la Real Sociedad en match de retard de la première journée de Liga. Les Madrilènes ont surclassé les Basques en s’imposant largement 4-1 et enchaînent une deuxième victoire de suite en Liga. Cette rencontre a été marquée par le premier triplé de la saison d’un certain Kylian Mbappé.

Lire aussi : Mercato : 20M€, le Real Madrid frappe un gros coup en Italie

L’international français se met en évidence dès la 6e minute de jeu, mais sa frappe manque de puissance pour tromper Alex Remiro. Cependant, le meilleur buteur de l’équipe de France sera récompensé de ses efforts juste avant la pause. Bien trouvé à l’entrée de la surface par Federico Valverde, le buteur madrilène se joue de la défense basque pour ensuite déclencher un tir fort du gauche en pleine lucarne, permettant au Real de prendre les devants. Cependant, les hommes de José Mourinho vont se faire surprendre quatre minutes plus tard, sur une contre-attaque éclair conclue par le Croate Luka Sučić (44e). Le Real est tenu en échec à la pause.

À voir

Euro 2024 : Kylian Mbappé critique ses coéquipiers

Pas d’inquiétude pour les Merengues qui vont prendre le large en seconde période, en inscrivant trois buts en l’espace de vingt minutes. Le premier survient à la 60e minute après un joli une-deux entre Bellingham et Mbappé, conclu tranquillement par l’ancien Parisien. L’international anglais va de nouveau être passeur huit minutes plus tard en adressant un caviar à Vinícius Júnior. Le Real fait le break mais assure le spectacle jusqu’au bout en inscrivant un quatrième but signé Mbappé (80e).

Lire aussi : Mercato Real Madrid : Arbeloa valide le retour de Mourinho !

Le Real dispose logiquement d’une Real Sociedad dépassée défensivement et prend provisoirement la tête du championnat. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le capitaine des Bleus semble avoir parfaitement digéré son Mondial.

José Mourinho : « Je n’aime pas comparer les joueurs, mais ce type est incroyable (Kylian Mbappé) »

Pour son deuxième match de la saison, Kylian Mbappé s’est déjà montré décisif en inscrivant un triplé hier soir face aux Basques. Auteur de trois des quatre buts de son équipe, l’ancien Monégasque n’a pas manqué de recevoir les éloges de son nouvel entraîneur, José Mourinho, à l’issue de la rencontre :

« Je n’aime pas comparer les joueurs, mais ce type est incroyable. Je suis très heureux qu’il ait marqué l’histoire lors de la Coupe du monde. Il y a beaucoup de champions du monde, mais un seul joueur reste éternel dans le football : celui qui a marqué le plus de buts en Coupe du monde. Mbappé a marqué l’histoire, et je vois bien qu’il a une énorme envie de marquer celle du Real Madrid », a déclaré le « Special One » en conférence de presse.

À voir

LIGA : Aubameyang buteur, mais pas vainqueur avec le Déportivo

Lire aussi : INFO Mercato : Eduardo Camavinga agace le Real Madrid !

L’ancien entraîneur de Manchester United n’a d’yeux que pour son numéro 10 et continue d’encenser le Bondynois : « Quand l’équipe rencontre des difficultés dans la construction, Kylian a une qualité immense. Ce n’est pas seulement un joueur qui marque des buts ou un attaquant typique qui attend le jeu offensif de l’équipe pour marquer. Et il a fait ce qu’il a fait » a-t-il ajouté devant les médias.

Federico Valverde : « Il est spectaculaire, c’est incroyable. »

L’international français n’a pas manqué de faire le bonheur de ses coéquipiers, qui continuent d’être impressionnés par son talent offensif. Interrogé après la rencontre, son coéquipier uruguayen Federico Valverde, passeur décisif pour le Français en première période, n’a pas hésité à saluer la prestation XXL du Français :

Lire aussi : Mercato : L’OM proche d’un coup monstrueux au Real Madrid !

« Il est spectaculaire, c’est incroyable. Comme je le dis toujours : il faut en profiter, tirer le meilleur parti de lui et lui offrir mille ballons pour qu’il soit à l’aise, qu’il puisse marquer des buts et se sentir heureux, a confié le milieu de terrain madrilène. Ce qu’il a fait aujourd’hui, il l’a fait dans de nombreux matches tout au long de l’année. Continuons à profiter de lui et j’espère qu’il pourra continuer à marquer », a-t-il déclaré au micro de Realmadrid TV.

À voir

Liga : Kang-In Lee démarre en trombe à l’Atlético Madrid !

Quelques heures après le match, Kylian Mbappé s’est exprimé sur les réseaux sociaux avec un message plus qu’intrigant et lourd de sens : « Pas content ? Triplé… 🎩⚽⚽⚽ ». Le meilleur buteur de Liga devra maintenant confirmer sa bonne forme du moment lors des prochaines journées.

Lire la suite sur le Real Madrid :

Alerte Mercato : Le Real Madrid fixé pour Michael Olise !

Mercato : Le Stade Rennais tente un gros coup au Real Madrid

À voir

LIGA : Pablo Garcia libère le Betis face à Valence

Le Real Madrid est devenu le nouveau leader de Liga à l’issue de sa victoire acquise avec maîtrise face à la Real Sociedad hier soir (4-1). La Maison Blanche retrouvera le Santiago Bernabéu dès dimanche avec la réception de Malaga avec l’ambition de réitérer la performance d’hier soir.