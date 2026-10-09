Accueil - Mercato OM - OM : Genesio lâche quelques indices sur sa compo contre Troyes

L’OM devra impérativement battre Troyes ce dimanche afin de sortir de la zone rouge. Bruno Genesio a d’ailleurs livré plusieurs indices sur la composition qu’il pourrait aligner pour ce choc.

OM : Bruno Genesio révèle un bout de son plan contre Troyes

Bruno Genesio le sait très bien. L’Olympique de Marseille a « besoin de gagner » après une série de quatre revers consécutifs en championnat. Les Phocéens point à une honteuse 17es place de Ligue. Ils devront aller chercher le succès ce dimanche contre Troyes pour se relance en Championnat et apaiser les tensions.

L’entraîneur phocéen a d’ailleurs profité de sa conférence de presse de ce vendredi pour dessiner les contours de son prochain onze de départ. Même s’il n’a pas dévoilé la composition exacte, son message est limpide. La continuité l’emportera sur la révolution.

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Plusieurs observateurs et supporters attendent des changements notamment en raison du début de saison chaotique de l’OM. Mais ils risquent d’être déçus. Bruno Genesio a écarté sans détour cette possibilité. Selon lui, tout remettre à plat en pleine période de doutes serait une erreur.

La charnière défensive a besoin de temps

Le coach marseillais assure que : « s’il y a un manque de résultats, on se doit de s’interroger sur ce qu’on doit améliorer. Mais de là à tout changer, ça peut mener à une instabilité et à des doutes chez les joueurs. Si on veut parler de changer de système, je pense que ce serait une erreur. On a besoin de complicité ».

Genesio rappelle que sa charnière centrale composée de Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley n’a disputé que trois rencontres côte à côte. Les joueurs excentrés sont dans une situation comparable. Leurs automatismes se construisent avec du temps. Il est donc hors de question de sacrifier ces associations naissantes au premier faux pas.

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Cela ne signifie pas pour autant que le onze aligné contre Troyes sera identique au précédent. Bruno Genesio l’a admis : des modifications interviendront par la force des choses. Sachant que Derek Cornelius est blessé et Timothy Weah suspendu pour carton rouge.

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Ces ajustements seront par défaut. Car le cap reste le même. Bruno Genesio refuse de tout remettre en question. Il ajoute : « par la force des choses, il y aura des changements comme il y a des blessés et des suspendus. Mais surtout, il faut continuer dans la direction qu’on s’est fixée ».

Deux failles à régler à l’Olympique de Marseille

Bruno Genesio ne ferme pas les yeux sur les failles de son équipe. Il s’est entretenu avec Neal Maupay et Timothy Weah pour leur rappeler qu’une défaite n’est jamais imputable à un seul joueur. Deux chantiers sont désormais prioritaires à ses yeux.

L’ancien coach lyonnais déclare : « j’ai insisté et sur deux domaines essentiellement : physiquement, sur les efforts à haute intensité pendant une durée plus importante que celle faite aujourd’hui, et sur la solidité défensive. On concède trop d’occasions dans nos matchs ».

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Il reste à savoir si ses joueurs sauront vraiment répondre à cette confiance. Rendez-vous est pris dès dimanche soir sur la pelouse de l’Aube.