Accueil - Mercato OM - OM : Troyes, maintien… Angel Gomes aborde les sujets qui fâchent

À deux jours du choc Troyes-OM, Angel Gomes a répondu aux questions des journalistes. Le milieu de terrain marseillais a notamment abordé sur le début de saison inquiétant de son équipe et les ambitions phocéennes

Angel Gomes se livre sur la crise à l’OM

L’Olympique de Marseille connait un début de saison catastrophique, marqué par cinq revers en six matchs. Les Phocéens se retrouvent actuellement dans la zone de relégation. Ils sont 17emes de Ligue 1. L’OM devra impérativement s’imposer ce dimanche sur la pelouse de Troyes pour sortir de cette zone rouge.

L’objectif de ce déplacement dans l’Aube est clair : vite relever la tête. Angel Gomes s’est d’ailleurs ce vendredi en conférence de presse pour tenter de rassurer et de remobiliser les Olympiens. Le milieu de terrain anglais refuse de céder au pessimisme.

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Le joueur de 26 ans déclare : « On a joué cinq matchs donc il n’y a pas de peur ou de crainte. On connaît notre situation, c’est une situation difficile mais on ne va pas pleurer sur notre sort ». Pas question, selon lui, de ressasser les échecs passés. L’équipe phocéenne doit avancer match après match.

Une forte pression à l’Olympique de Marseille

Angel Gomes a toutefois reconnu que la pression est permanente à Marseille. Il avoue : « Il y a toujours une pression pour remporter tous les matchs », qu’il s’agisse de Paris, de Rennes ou de Troyes. La trêve est donc tombé à pic pour l’OM. Elle a permis aux Phocéens de souffler un peu.

Bruno Genesio et son staff ont certainement eu l’occasion de corriger certaines défaillances en interne. Angel Gomes y voit trois semaines « bénéfiques », car elles ont permis au groupe de travailler davantage sur les ajustements nécessaires.

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Notons que nombreux internationaux n’ont retrouvé la Commanderie que progressivement. Certains d’entre eux ont regagné l’OM avec des blessures. C’est notamment le cas de Derek Cornelius ou encore Pierre-Emile Hojbjerg. Ces deux joueurs vont manquer plusieurs semaines de compétitions.

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Cela limite l’impact de cette parenthèse pour Bruno Genesio. Angel Gomes n’a en tout cas pas tari d’éloges sur son entraîneur. Il ajoute : « Je ne pourrais pas imaginer une meilleure personne à nos côtés ».

Une mise en garde envers ses coéquipiers

L’ancien Lillois met en garde contre toute forme de suffisance face à un adversaire également situé dans le bas du tableau. Les Troyens étant 16emes de Ligue 1 avec un seul point d’avance sur les Marseillais. Ces derniers ne peuvent plus se permettre de manquer de réussite sur de petits détails.

Le groupe cherche donc à corriger ses erreurs. Angel Gomes est limpide sur ce point. Interrogé sur son rôle, l’ancien Lillois s’est dit polyvalent. Il peut « jouer numéro 6, numéro 8 ou numéro 10 ». Une souplesse précieuse pour un entraîneur en quête de solutions.

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Angel Gomes a tenu à saluer les supporters qui restent fidèles malgré ce début de saison chaotique. « Ils n’ont jamais arrêté de nous soutenir », a-t-il conclu, promettant de travailler dur pour leur offrir « un peu de joie et de bons moments ».