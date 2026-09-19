OM : Genesio défend Paixão et valide Weah comme capitaine

À la veille du choc entre l’OM et le PSG, Bruno Genesio a pris la défense d’Igor Paixão, attendu titulaire malgré une période moins convaincante. L’entraîneur marseillais a également maintenu sa confiance à Timothy Weah, dont il assume le nouveau statut de capitaine.

OM : Pourquoi Bruno Genesio refuse-t-il de lâcher Paixão ?

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La veille du rendez-vous face au PSG, Bruno Genesio n’a pas échappé aux questions sur Igor Paixão et Timothy Weah en conférence de presse relayé sur le site du club phocéen. Deux dossiers particulièrement scrutés à Marseille. Le premier traverse une période plus délicate après avoir été conservé par le club durant le mercato, tandis que le second doit désormais composer avec les responsabilités liées au brassard.

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Genesio assure que « Igor est concerné à 100%, il n’a plus de problème physique », avant de reconnaître que les conséquences psychologiques de son été pouvaient être difficiles à mesurer : « Évaluer l’impact mental qu’a pu avoir son non départ, c’est difficile, mais je le sens investi dans notre projet à 100%. » Le message est limpide : Marseille attend davantage de Paixão, mais son entraîneur ne remet pas en cause son implication.

Paixão peut-il retrouver son meilleur visage contre Paris ?

Le contexte explique en partie la prudence du coach. Paixão avait affiché des promesses durant la préparation puis lors de la première journée contre Strasbourg, avant de connaître une baisse de régime. Son entrée en jeu à Besiktas n’a pas davantage permis de relancer immédiatement la machine, dans une rencontre où l’OM était lui-même en difficulté.

Pour Genesio, le prochain rendez-vous peut justement offrir une occasion de réagir. Il annonce que « demain il sera sûrement titulaire et je sais qu’il donnera la meilleure version de lui », a-t-il déclaré. Une confiance affichée avant un Clasico toujours particulier, où chaque accélération, chaque duel et chaque occasion manquée prennent rapidement une dimension disproportionnée.

Pourquoi Weah conserve-t-il le brassard malgré les critiques ?

Timothy Weah n’échappe pas non plus aux interrogations. Le joueur américain porte cette saison le brassard de capitaine et ses prestations, comme ses déclarations après la rencontre contre Rennes, ont suscité des commentaires. Genesio ne souhaite pourtant pas modifier la hiérarchie installée.

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« On peut s’interroger sur le poids du brassard pour Weah mais c’est un bon capitaine », a expliqué l’entraîneur marseillais. Il a surtout rappelé que l’Américain n’était pas isolé dans cette fonction : « Ce n’est pas le seul capitaine, Pierre-Emile (Hojbjerg) intervient aussi beaucoup, Nayef (Aguerd), Neal (Maupay), Amine Harit aussi. »

Le brassard peut-il peser davantage dans les moments difficiles ?

Genesio considère que Weah doit encore apprivoiser les exigences de son nouveau rôle. Il assure que « Tim’ va prendre la mesure de son nouveau statut tranquillement. Lorsque l’équipe est en difficulté c’est toujours plus difficile. » Le technicien a également relativisé la responsabilité que son joueur s’était attribuée après Rennes, estimant qu’un but encaissé résulte rarement d’une seule erreur.

Cette précision compte. Dans une équipe où plusieurs cadres peuvent prendre la parole et guider le collectif, le brassard ne signifie donc pas que Weah doit porter seul les difficultés de l’OM. Le dispositif imaginé par Genesio ressemble davantage à un leadership partagé qu’à une charge individuelle.

Que change ce choix avant le choc contre le PSG ?

Sur le plan de l’effectif, Marseille devra composer sans Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi pour cette affiche. Genesio dispose donc d’un groupe qui reste relativement fourni, mais dont certaines absences peuvent modifier les équilibres au moment de défier Paris. La longue trêve internationale qui suivra sera également mise à profit.

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Le coach a annoncé un match amical contre Montpellier, le 3 octobre à Martigues, et prévoit du travail individuel pour les joueurs restés à Marseille. « Ça peut être une bonne période pour faire progresser les joueurs présents », a-t-il expliqué. Pour Paixão comme pour Weah, le véritable verdict restera toutefois celui du terrain.

Bruno Genesio a-t-il trouvé le bon équilibre ?

Le choix de maintenir Weah capitaine et de soutenir Paixão traduit une volonté claire : protéger ses joueurs tout en attendant davantage d’eux. Dans un vestiaire exposé à une forte pression, notamment avant un OM-PSG, cette ligne peut éviter qu’une difficulté individuelle ne devienne une crise collective.

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Le pari comporte néanmoins une exigence simple. Paixão devra répondre par ses performances et Weah par son comportement de leader. Genesio peut défendre ses hommes devant les micros ; une fois le coup d’envoi donné, ce sont eux qui devront apporter les réponses. Et face au PSG, les réponses sont rarement théoriques.