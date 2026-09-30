Accueil - Mercato OM - OM : Frank McCourt accusé de réduire son soutien au club

Frank McCourt est directement pris à partie dans la crise qui secoue l’OM. Le président américain est accusé de refuser d’assumer certains choix effectués depuis son arrivée et d’avoir lâché le club phocéen en réduisant son soutien.

OM : Pourquoi Frank McCourt se retrouve-t-il au centre des critiques ?

La charge est venue de Sourigna Manomay, invité lundi soir sur le plateau de Football Club de Marseille dans le cadre de Débat Foot Marseille. Dans cette émission, le chroniqueur a d’abord refusé de dresser un bilan uniquement à charge de Frank McCourt, tout en rappelant que le propriétaire américain avait soutenu l’OM pendant des périodes particulièrement difficiles, notamment lors de la crise sanitaire.

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Ce rappel donne d’autant plus de poids à la suite de son intervention. Sourigna Manomay estime que la situation actuelle ne peut pas être analysée indépendamment des décisions prises sous la présidence de McCourt. Il résume son reproche par une formule particulièrement sévère : « Quand tu es un investisseur, tu mets de l’argent et si cela ne va pas, tu en prends la responsabilité. »

Que reproche précisément Sourigna Manomay à McCourt ?

Le principal grief porte sur la responsabilité du propriétaire dans les choix effectués au fil des années. Pour Sourigna Manomay, Frank McCourt ne pourrait pas simplement réduire aujourd’hui les investissements sans répondre des décisions prises auparavant, notamment concernant la direction et l’organisation générale du club.

Une lecture qui relève de son analyse personnelle. Le chroniqueur a également ciblé la présence du propriétaire américain à Marseille et sa capacité à intervenir directement dans les affaires du club. « Qui est le patron de l’OM ? Qui aurait dû être là au moment de prendre les décisions ? », a-t-il lancé durant l’émission.

Son propos s’inscrit dans un débat plus large autour de la gouvernance marseillaise, alors que l’avenir de la propriété et l’hypothèse d’une vente continuent de susciter des discussions.

Jusqu’où va l’accusation portée contre Frank McCourt ?

Sourigna Manomay est allé encore plus loin en estimant que le propriétaire aurait laissé certains problèmes s’installer sans les régler. « Il a laissé le club se gangréner, les problèmes étaient là avant qu’il n’arrive et il ne les a pas réglés », a-t-il déclaré, avant d’accuser McCourt de vouloir désormais faire porter les difficultés financières au club lui-même.

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Le terme employé ensuite par le chroniqueur est particulièrement dur. Il parle d’un « comportement de lâche ». Cette expression doit toutefois être replacée dans son contexte : il s’agit du jugement formulé par Sourigna Manomay sur le plateau de DFM, et non d’une qualification factuelle de la gestion de Frank McCourt.

Pourquoi cette sortie intervient-elle à un moment sensible ?

Le contexte financier explique en partie la tension autour du sujet. Selon Football Club de Marseille, l’émission du 28 septembre consacrée notamment à McCourt évoquait une situation dans laquelle la fortune personnelle du propriétaire continuait d’augmenter tandis que l’OM réduisait ses dépenses.

Le contraste alimente forcément les interrogations, même s’il ne permet pas, à lui seul, d’établir une relation de cause à effet. Un autre élément mérite d’être distingué. Le reproche formulé contre McCourt n’efface pas les investissements réalisés auparavant.

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Sourigna Manomay reconnaît lui-même que l’OM « n’aurait pas passé l’étape Covid » sans le soutien financier de son propriétaire. Le débat porte donc moins, dans son intervention, sur l’existence passée d’investissements que sur leur niveau actuel et surtout sur la responsabilité du propriétaire dans la trajectoire du club.

Quel avenir pour Marseille dans ce climat de défiance ?

La question dépasse finalement le seul montant des investissements. Elle touche à la gouvernance, à la stratégie économique et au rôle attendu d’un propriétaire lorsque son club traverse une période délicate. Sur ces points, les propos de Sourigna Manomay traduisent une forte contestation, mais ils ne suffisent pas à établir que Frank McCourt aurait effectivement « abandonné » l’OM ou cessé tout soutien.

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Pour Marseille, l’enjeu est désormais de savoir quelle ligne sera réellement suivie dans les prochains mois. Réduction des dépenses, équilibre financier, choix des dirigeants et ambitions sportives devront être conciliés. Dans ce décor déjà chargé, le débat sur Frank McCourt risque donc de rester animé. A Marseille, même le robinet financier semble désormais avoir droit à son propre feuilleton.