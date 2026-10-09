Accueil - Mercato OM - OM : « Je suis pas usé », Genesio refuse de démissionner

Son avenir faisait l’objet diverses interrogations durant cette trêve internationale. Mais Bruno Genesio affirme avoir été rassuré par ses dirigeants au terme de discussions intensives.

OM : Bruno Genesio sort du silence après les rumeurs sur son avenir

Bruno Genesio a tenu à remettre les pendules à l’heure. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est présenté ce vendredi en conférence de presse pour évoquer la préparation du prochain match contre Troyes. Il a en profité pour s’exprimer sur les rumeurs de démission apparues pendant la trêve internationale.

Bruno Genesio admet avoir rencontré Grégory Lorenzi et Stéphane Richard, tout en gardant pour lui le détail de leurs échanges. Selon lui, il était nécessaire de faire le point après un début de saison catastrophique. Son OM sort de quatre défaites consécutives en championnat et occupe une honteuse 17e place. Les Phocéens sont relégables après cinq journées.

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Cette position, combinée à un mercato sans recrue estivale, semait le doute sur l’avenir de Bruno Genesio. D’autant plus que le coach a multiplié les piques envers sa direction ces dernières. Il n’a cependant aucune envie de quitter son poste à Marseille. Sa priorité immédiate est de stopper cette spirale négative.

Un échange nécessaire et une vision qui dépasse l’urgence

Bruno Genesio veut sauver ce qui peut l’être dans une saison qu’il qualifie de compliquée. L’entraîneur de l’OM assure : « je ne suis pas usé et je ne pleurniche pas contrairement à ce que j’ai pu entendre (…) je voulais avoir une projection pas que sur du court terme, déjà savoir ce qu’on va faire la saison prochaine ».

L’entraîneur de l’OM a finalement été conforté par sa direction au terme de ces échanges. Il reconnait à présent : « On est alignés avec ma direction sportive et mon président. On a les mêmes idées, à court terme, pour sortir de cette situation difficile ».

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Le déplacement de l’OM à Troyes, dimanche à 20h45, prend ainsi des allures de rendez-vous décisif. Un succès permettrait de relancer la machine phocéenne, de calmer l’inquiétude des supporters et de dissiper les doutes qui planent autour du groupe comme de son entraîneur.

Une mise au point sur son état d’esprit

Bruno Genesio est convaincu que la sortie de crise ne se résumera pas à enchaîner les bons résultats. Elle passe par un projet sportif cohérent, capable de ramener l’Olympique de Marseille à un haut niveau. Les doutes entourant son avenir semblent donc s’éloigner. Reste désormais à transformer ces déclarations en actes.

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Genesio sait que seuls les résultats pourront éteindre durablement la polémique. L’OM n’aura pas le droit à l’erreur face à l’ESTAC. Une cinquième défaite de suite plongerait le club un peu plus dans la crise. En revanche, un succès permettrait de repartir sur de meilleures bases avant d’accueillir l’Olympiakos en Ligue Europa.