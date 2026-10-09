Accueil - Mercato OM - OM : L’absence de Bamo Meïté sème le doute avant Troyes

L’Olympique de Marseille retient son souffle avant son déplacement à Troyes. Son défenseur Bamo Meïté n’a pas participé à l’entraînement à seulement deux jours du match.

Bamo Meïté manque l’entraînement, vive inquiétude à l’OM

Bruno Genesio n’est visiblement pas épargné pour ses débuts à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur marseillais voit son groupe amputé par plusieurs blessures. Pierre-Emile Hojbjerg s’est blessé avec sa sélection durant la trêve internationale. Il va manquer plusieurs semaines de compétition.

Le capitaine danois est forfait pour le choc de ce dimanche contre Troyes. Et comme si cela ne suffisait, Bamo Meïté ne figurait pas parmi les joueurs présents à l’entraînement de ce vendredi. Sa présence à deux jours du match n’est plus garantie. Les raisons de son absence n’ont pas été précisées, ce qui laisse planer l’incertitude, indique le journaliste Karim Attab.

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Rien ne permet pour l’instant d’affirmer que Bamo Meité sera disponible ou non pour la confrontation face à l’ESTAC. Un simple ajustement dans la gestion de la charge de travail ou un souci physique plus sérieux ? Les hypothèses se multiplient dans la cité phocéenne et laissent craindre le pire. Le staff de l’OM, devra trancher rapidement.

Une défense marseillaise fragilisée avant Troyes

Bruno Genesio fera la point sur son groupe lors de la conférence de presse prévue ce vendredi à partir de 13h30. La situation mérite d’être suivie de près. Car Bamo Meïté n’était pas le seul absent. Derek Cornelius manquait lui aussi à l’appel. Le Canadien, blessé à la hanche, est indisponible pendant trois mois.

🚨 A deux jours de Troyes-OM, Bamo Meité est absent de l'entraînement.



Outre Meité, Hojbjerg et Cornelius, tous les retours de blessures sont présents.



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Si Bamo Meité venait lui aussi à rejoindre l’infirmerie, cela compliquerait davantage les choix de Genesio. L’entraîneur de l’OM serait privé de deux rocs défensifs pour le déplacement dans l’Aube. La défense marseillaise serait décimée par des blessures en cascade.

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Le milieu danois Pierre-Emile Hojbjerg complète la liste des absents à l’entraînement. Son indisponibilité reste un autre sujet de préoccupation à l’OM. Les prochaines heures seront en tout cas déterminantes pour savoir si Bamo Meïté sera du voyage.

Des retours prometteurs à l’Olympique de Marseille

Tout n’est pas sombre pour autant à l’Olympique de Marseille. Quelques joueurs récemment revenus de blessure ont participé à la séance. C’est le cas notamment de Tochukwu Nnadi et Amine Gouiri. Leur retour est un point encourageant pour l’encadrement olympien.

Cette bonne nouvelle redonne de la marge de manœuvre à l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Celui-ci pourra compter sur davantage d’options pour composer son onze de départ contre les Troyens.

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Notons que l’absence Bamo Meïté à l’entraînement ne présage pas forcément d’un forfait. Elle incite à la prudence. D’ici là, l’OM avance avec son lot d’incertitude et de retours bienvenues avant Troyes.