Accueil - Mercato OM - OM : Genesio fixe ses conditions, McCourt attendu sur les moyens

Bruno Genesio a clarifié ses attentes après la défaite de l’OM face au PSG. En conférence de presse avant le déplacement à Troyes, le technicien phocéen a réclamé une vision sportive précise et des moyens adaptés aux ambitions du club.

OM : Bruno Genesio refuse de baisser les bras après le Classique

Trois semaines après la défaite contre le Paris Saint-Germain, Bruno Genesio a tenu à dissiper les doutes qui entourent son état d’esprit. En conférence de presse avant d’affronter troyes, l’entraîneur de l’OM a expliqué que sa frustration ne traduisait ni un épuisement professionnel ni une volonté de renoncer.

C’est surtout la réaction collective après le revers parisien qui l’a profondément irrité. « Le sentiment que j’avais après le match, c’était qu’on était content, enfin quand je dis on, c’est l’ambiance générale, on était satisfait d’avoir en fait perdu que 2-1 contre Paris. Et ça, ça m’agace », a-t-il déclaré.

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Une sortie qui traduit son exigence envers un groupe qu’il refuse de voir se satisfaire d’une défaite honorable. Face aux commentaires sur son moral, il a également répliqué : « Je ne suis pas usé, je ne pleurniche pas comme j’ai pu l’entendre. » Le message est clair : Genesio entend poursuivre son travail, mais pas sans exigences.

Une direction rassurante, mais un projet encore à préciser

Au-delà de cette mise au point, les échanges avec Stéphane Richard, président de l’OM, et Grégory Lorenzi, responsable de la direction sportive, constituent un autre enseignement important. Les discussions ont notamment porté sur le premier bilan sportif et sur les perspectives du club.

Genesio cherchait à comprendre quelle orientation Marseille souhaitait adopter pour les prochaines saisons, plutôt que de se limiter aux urgences du moment. « Ce dont j’avais besoin, c’était aussi d’avoir une projection. Savoir aussi ce qu’on serait capable de faire déjà la saison prochaine. Quelle est la vision aujourd’hui de la nouvelle direction et du club ? », a expliqué l’entraîneur.

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Il a ensuite résumé son ressenti par deux déclarations : « J’ai été rassuré » et « On est aligné avec ma direction, que ce soit la direction sportive ou avec mon président. » Ces propos témoignent d’un dialogue constructif avec les dirigeants. Ils ne signifient toutefois pas que toutes les décisions sont prises ni que les moyens nécessaires ont déjà été garantis.

Frank McCourt face aux questions sur les ambitions marseillaises

Le principal enjeu concerne désormais l’actionnaire américain Frank McCourt. Genesio ne l’a pas directement mis en cause et n’a pas explicitement réclamé une nouvelle enveloppe financière. Pourtant, ses interrogations sur les ressources disponibles, le recrutement et l’identité du futur OM renvoient nécessairement à la capacité de l’actionnaire à soutenir le projet.

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« Et après ça, qu’est-ce qu’on fait ? Qu’est-ce qu’on veut faire ? Quels moyens on a pour le faire ? Avec qui ? », a insisté le technicien. Derrière ces questions se dessine une demande de cohérence entre les objectifs annoncés et les ressources mobilisables.

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Pour un club aux ambitions européennes, la stratégie ne peut pas reposer uniquement sur les discours. Elle doit se traduire par des choix sportifs, un recrutement adapté et une planification financière crédible. La réaction de McCourt reste donc attendue, sans qu’une prise de position prochaine puisse être présentée comme acquise.

Formation, stars ou football pragmatique : Genesio attend une ligne claire

L’entraîneur marseillais souhaite également connaître le modèle que la direction entend privilégier. L’OM doit-il miser davantage sur les joueurs issus de son centre de formation, construire un effectif équilibré entre jeunesse et expérience ou attirer des vedettes capables de faire basculer les grandes rencontres ?

Ces orientations impliquent des politiques de recrutement différentes, mais aussi des exigences distinctes en matière de résultats et de patience. Genesio a aussi posé les limites de sa conception du jeu : « Si demain le projet de jeu de l’Olympique de Marseille, on me dit que c’est fermer la boutique et gagner les matchs 1-0, peut-être que ce n’est pas mon projet. Mais ça, il faut que ça soit défini. »

Cette déclaration ne constitue pas un rejet catégorique de la prudence tactique. Elle souligne plutôt la nécessité d’une identité assumée et partagée par tous. Le technicien a par ailleurs salué Stéphane Richard, qu’il a décrit comme « brillant et à l’écoute », signe que les discussions ont permis d’avancer.

Troyes, premier test avant les grandes décisions

À court terme, Bruno Genesio ne pourra cependant pas se contenter d’obtenir des assurances sur l’avenir. Les résultats restent indispensables pour restaurer la confiance et donner du poids à ses demandes. Le déplacement à Troyes représente ainsi une occasion de relancer la dynamique marseillaise, alors que la série de quatre défaites consécutives en Ligue 1 souligne l’urgence sportive.

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À moyen terme, le chantier est plus vaste. La direction devra préciser ses ambitions, les ressources qu’elle entend mobiliser et la manière dont elle souhaite construire son équipe. Les déclarations de Genesio révèlent une attente fondamentale : transformer les discussions rassurantes en décisions concrètes. À Marseille, le prochain résultat comptera, mais la clarté du projet pourrait peser tout autant sur la suite de l’aventure.