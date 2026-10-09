Accueil - Mercato ASSE - ASSE : L2, la force collective de Saint Etienne fait la différence

L’ASSE domine la Ligue 2 grâce à sa force collective. Cela est mis en lumière par les statistiques et performances des joueurs de l’équipe de Ian Cathro.

ASSE : L’excellent début de Ian Cathro en Ligue 2

L’ASSE réalise une excellente entame de saison en Ligue 2. Ce début d’exercice 2026/2027 est marqué par une série positive de 5 victoires, un nul et une seule défaite en 7 journées de championnat. L’équipe de Ian Cathro compte 16 points, soit une moyenne de 2,29 points par match.

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Elle a également marqué 19 buts, soit 2,7 buts inscrits par match, contre 8 buts concédés. Grâce à ces statistiques, elle est leader au classement, avec deux points d’avance sur le Red Star, avant le coup d’envoi de la 8e journée, ce vendredi.

L’AS Saint Etienne domine grâce à un collectif fort

En effet, le nouvel entraîneur de l’AS Saint Etienne commence à imprimer sa touche sur l’équipe. Son projet de jeu est basé sur la solidarité et la cohésion. Il met en place un collectif fort dans lequel tous les joueurs sont impliqués et concernés. Mieux, il peut faire tourner en défense, au milieu et en attaque sans fragiliser son groupe et sans bouleverser son plan de jeu.

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« Offensivement, on travaille sur notre manière de contrôler le jeu, sur notre façon de faire circuler le ballon pour rentrer dans les matchs plus rapidement. Si on regarde la possession de balle en première mi-temps, sur le dernier match face à Metz, on espère pratiquer un meilleur football. On a pu travailler un peu là-dessus », a-t-il confié à l’issue du match amical contre le FC Sion.

Cette semaine, L’Observatoire du Football CIES a justement confirmé que l’ASSE domine la Ligue 2, en s’appuyant sur plusieurs indicateurs de performance. Sur le plan défensif, les Verts sont dominateurs au niveau de la pression exercée sur leurs adversaires et de la construction.

Au niveau du contrôle du jeu et de la présence collective dans la zone offensive (indice d’occupation), l’équipe stéphanois est également au-dessus de toutes les équipes de son championnat.

Plusieurs buteurs et passeurs décisifs dans l’équipe de Cathro

En jetant un coup d’œil sur les performances actuelles de l’AS Saint Etienne, l’on note qu’elle n’est pas portée par un ou deux joueurs. Plusieurs joueurs sont décisifs dans l’équipe. Au classement des buteurs, l’on trouve Irvin Cardona (4 buts), Augustine Boakye (4 buts), Thierno Ballo (4 buts), Jakob Breum (2 buts), Zuriko Davitashvili (1), Aron Csongvai (1), Josuha Duffus (1), Maxime Bernauer (1) et Kevin Pedro (1).

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Le classement des passeurs décisifs est aussi dominé par Cardona, auteur de 5 passes, actuel meilleur passeur de Ligue 2. Il est suivi de Boakye (4), Breum (2), Davitashvili (2), Thierno Ballo (1) et Aron Csongvai (1).