Accueil - Mercato OM - OM : 3,34 M€ par but, le prix hallucinant d’Igor Paixao à Marseille

Igor Paixao traverse une période délicate à l’Olympique de Marseille, marquée part son coup de colère envers Bruno Genesio. Et son coût par but fait grincer des dents dans la cité phocéenne.

Igor Paixao dans la tourmente à l’Olympique de Marseille

Bruno Genesio tente de calmer le jeu. A l’issue de la victoire de l’Olympique de Marseille à Troyes (2-0), l’entraîneur marseillais a dédramatisé le geste d’humeur d’Igor Paixao. Ce dernier avait refusé de lui serrer la main au moment de sa sortie. « Pour moi, ce n’est rien, cela peut arriver », confiait-il en conférence de presse. Bruno Genesio évoquait la frustration d’un joueur remplacé.

Il comprend que son ailier brésilien soit déçu de sortir. L’entraîneur de l’OM rappelle qu’il peut compter sur lui pour retrouver son meilleur niveau. Rappelons que le coach a beaucoup fait pour le conserver. Igor Paixao était proche de rejoindre Sunderland cet été, avant que Genesio pèse de tout son poids pour annuler cette transaction.

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L’ancien attaquant de Feyenoord est finalement resté à l’OM. Sauf que sa deuxième saison sous les couleurs phocéennes débute mal. Le joueur de 26 ans n’a toujours inscrit le moindre but en 5 rencontres de Ligue 1. Cette baisse de régime nourrit l’impatience du Vélodrome.

Le prix de chaque but fait mal aux finances de l’OM

Son coup de sang intervient dans un contexte déjà tendu. Surtout qu’Igor Paixao avait récemment admis qu’un départ de l’OM à l’été 2027 lui semblait très probable. Même si le Brésilien a promis de « tout donner » pour que Marseille retrouve les premières places, ces propos passent mal auprès des fans.

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Les chiffres ne l’aident pas non plus. Le site Sportune a mis en balance son rendement et son coût. Igor Paixao a rejoint l’OM pour 35 millions d’euros auxquels s’ajoutent environ 5 millions de salaires bruts. « Rapportée aux 12 buts inscrits en 47 matchs depuis son arrivée », la note atteint près de 3,34 millions d’euros par réalisation.

Une décision forte attendue face à l’Olympiakos

Ce calcul ignore les charges patronales et les primes, mais il pèse lourd pour un OM dont les finances sont dans le rouge. Bruno Genesio tente de son côté de garder le cap. Son équipe a renoué avec le succès à Troyes et a quitté la zone de relégation. Le coach reconnaît certes que la prestation était « loin d’être le meilleur match ».

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Mais il espère que ce type de victoire redonnera de la confiance à son groupe. L’OM tentera de vaincre l’Olympiakos ce jeudi soir en Ligue Europa. Igor Paixao sera-t-il aligné pour ce choc au Vélodrome ? Le doute persiste. Genesio pourrait lui offrir une pause ou lui accorder sa confiance pour lui permettre de se relancer.