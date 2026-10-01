Accueil - Mercato OM - OM : Richard battu par Létang à l’EFC, un coup d’Al-Khelaïfi ?

Réuni à Copenhague, le conseil de l’European Football Clubs (EFC) a choisi Olivier Létang plutôt que Stéphane Richard pour occuper le siège français laissé vacant par Pablo Longoria. Le président du LOSC a obtenu 27 voix sur 32, contre seulement cinq pour son homologue de l’OM.

OM : Pourquoi Stéphane Richard n’a-t-il pas résisté à Létang ?

Le scrutin organisé lors de l’assemblée générale de l’EFC a rapidement tourné à l’avantage d’Olivier Létang. D’après RMC Sport, le dirigeant lillois a largement devancé Stéphane Richard, recueillant 27 suffrages sur les 32 exprimés. Le résultat est donc sans appel : cinq voix seulement sont revenues au président marseillais.

Lire aussi : OM : Inquiétude à Marseille, Bruno Genesio privé de joker ?

À voir

PSG : Le calendrier infernal qui attend les Parisiens en octobre

Cette différence ne s’explique toutefois pas uniquement par une opposition entre deux hommes. Létang possède une expérience beaucoup plus ancienne des réseaux du football européen et a déjà travaillé dans plusieurs environnements de premier plan.

Stéphane Richard, lui, est arrivé récemment à la tête de l’OM et devait convaincre des dirigeants de clubs européens dans un univers institutionnel où les relations et les habitudes de travail pèsent lourd.

Nasser Al-Khelaïfi a-t-il réellement pesé dans le vote ?

C’est ici que l’élection prend une dimension plus politique. L’Équipe rapporte que Létang évolue dans le même camp institutionnel que Nasser Al-Khelaïfi et Vincent Labrune, tandis que l’OM se retrouve davantage dans une position d’opposition sur plusieurs dossiers. Le président du PSG dirige également l’EFC, ce qui donne forcément un relief particulier à ce scrutin.

Il faut néanmoins rester prudent : les éléments publics disponibles ne permettent pas d’affirmer que Nasser Al-Khelaïfi a directement organisé ou déterminé la défaite de Stéphane Richard. L’Équipe évoque une position « pas neutre », mais cela ne constitue pas la preuve d’une consigne de vote. Le seul fait incontestable demeure le résultat : Olivier Létang a été élu très largement.

Que révèle vraiment ce revers pour le président de l’OM ?

Au-delà des 27 voix obtenues par Létang, cette élection constitue un premier test important pour Stéphane Richard dans les instances du football. Le nouveau patron marseillais cherchait à prolonger la présence de l’OM au sein du conseil d’administration de l’EFC, après le départ de Pablo Longoria. Or, le siège occupé par l’ancien président marseillais depuis 2023 change finalement de mains.

À voir

OM : La Ligue Europa a déjà rapporté près de 10 M€ à Marseille

Lire aussi : OM : Genesio face à un nouveau casse-tête avant la reprise

Le contexte est d’autant plus intéressant que Stéphane Richard a pu mettre en avant une expérience importante dans le monde des affaires, notamment son passage à la présidence de la GSMA, l’organisation internationale représentant les acteurs des télécommunications. Face à lui, Létang pouvait notamment s’appuyer sur une quinzaine d’années dans les arcanes du football et sur son implantation dans les réseaux européens.

Combien de temps Létang restera-t-il au conseil de l’EFC ?

L’élection d’Olivier Létang ne constitue pas une nomination définitive sans échéance : son mandat doit durer un an, jusqu’à la fin du cycle actuel de l’EFC. Le LOSC précise également que l’EFC rassemble près de 900 clubs féminins et masculins à travers l’Europe, ce qui donne une idée du poids institutionnel de l’organisation.

Létang a d’ailleurs accueilli son élection avec un discours très institutionnel. « Avoir été élu par mes pairs est une fierté toute particulière », a déclaré le président lillois, avant d’insister sur sa responsabilité de représenter les intérêts du football européen et de ses clubs. Une déclaration qui tranche avec la lecture purement politique que certains pourraient faire du scrutin.

Quel enseignement pour Stéphane Richard et l’OM ?

Pour Stéphane Richard, l’épisode rappelle surtout que l’influence dans le football ne se construit pas uniquement depuis le siège d’un grand club. Elle passe aussi par les réseaux européens, l’ancienneté dans les instances et la capacité à nouer des relations avec les autres dirigeants.

À voir

ASSE : Pourquoi Kilmer a transféré son siège de Paris à L’Étrat

Sur ce terrain précis, Létang disposait d’un avantage documenté avant même le vote. Le résultat de Copenhague ne signifie donc pas que l’OM est privé de toute influence dans le football européen. Il montre plutôt que le club marseillais n’a pas réussi, cette fois, à conserver le siège occupé auparavant par Longoria.

Lire la suite sur l’OM :

OM : La Ligue Europa a déjà rapporté près de 10 M€ à Marseille

À voir

Mercato PSG : 70 M€, Enrique écarte Gavi et Baldé pour Eric Garcia

OM : Keyliane Abdallah dit ses vérités sur l’après-Greenwood

Quant au rôle exact de Nasser Al-Khelaïfi, il reste impossible à mesurer publiquement dans le détail. Une chose, en revanche, ne souffre aucune discussion : Stéphane Richard a obtenu cinq voix, contre 27 pour Olivier Létang.