Nouvelle tuile pour l’OM : Gouiri blessé avec l’Algérie

Après Derek Cornelius, c’est au tour d’Amine Gouiri de se blesser avec la sélection nationale d’Algérie ce vendredi face à la Zambie. C’était lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027. L’attaquant de l’OM a dû quitter la pelouse après seulement 18 minutes de jeu.

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Amine Gouiri était titulaire avec la sélection d »Algérie pour la première rencontre officielle de Brahim Hemdani sur le banc des Fennecs. Mais son match a tourné court. Touché à la jambe droite, l’attaquant marseillais a tenté de poursuivre après l’intervention du staff médical avant de renoncer. Peine perdue puisque l’attaquant a fini par céder sa place à Amine Chiakha au bout de 18 petites minutes.

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Cette nouvelle est un nouveau coup dur pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen retient son souffle en attendant d’être fixé sur le verdict médical de son attaquant. Pour l’heure, difficile de connaitre la gravité de la blessure de Gouiri ni la durée de son indisponibilité.

Pourquoi cette blessure tombe-t-elle si mal pour l’OM ?

Avec un début de saison déjà catastrophique, c’est sans doute l’une des dernières nouvelles que le club phocéen aurai souhaité avoir. La blessure de Gouiri survient quelques heures seulement après la confirmation d’une blessure de longue durée pour Derek Cornelius, blessé avec la sélection du Canada et indisponible pour une longue période.

Avec un effectif déjà amoindri après plusieurs départs cet été, cette trêve internationale vient en rajouter à la galère actuelle de Bruno Genesio. L’entraineur de l’OM se prépare à aborder un mois d’octobre qui s’annonce délicat avec une série de 8 matchs à livrer en l’espace de 28 jours. Perdre deux joueurs, dont l’un de ses principaux atouts offensifs, en ce moment serait un véritable coup dur.

Quel impact cette blessure de Gouiri peut-elle avoir sur l’attaque marseillaise ?

L’international algérien a connu déjà la saison dernière, précision au printemps 2026, une blessure musculaire ajoutée à une absence liée à son épaule. Des antécédents qui laissent forcément des inquiétudes au moment d’apprendre sa sortie sur blessure avec la sélection nationale algérienne. Même si pour l’heure, aucun bilan médical n’est encore établi.

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A Marseille, la situation de l’ancien attaquant du Stade Rennais doit être surveillée de près, puisque son importance dans le jeu offensif phocéen est difficile à ignorer. En ce début de saison, Amine Gouiri s’est illustré avec 4 réalisations sous les couleurs phocéennes. Sa prestation face au PSG, malgré la défaite, est aussi une autre illustration de son influence.

Un calendrier qui complique déjà la situation du club phocéen ?

Après sa victoire 3-1 contre la Zambie, l’Algérie retourne dans l’arène dès mardi 29 septembre pour affronter le Burundi lors de la deuxième journée. Ils enchaineront ensuite avec une confrontation amicale face au Niger le 6 octobre prochain. Deux matchs à venir pour les Fennecs et que pourrait manquer Amine Gouiri en cas d’une blessure contraignante.

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Du côté de la Canebière, le rendez-vous est pris le 11 octobre à Troyes pour la reprise de la Ligue 1. Une échéance qui laisse une certaine marge de récupération au joueur de 26 ans. Mais tout dépendra désormais du diagnostic établi dans les prochaines heures. Après Cornelius, le cas Gouiri vient ajouter un autre casse-tête supplémentaire aux difficultés auxquelles est déjà confronté Bruno Genesio.