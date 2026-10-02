Accueil - Mercato OM - OM : Stéphane Richard reçoit un trophée après son échec à l’EFC

Semaine plus ou moins contrastée pour Stéphane Richard. Quelques jours après son échec à l’EFC, le président de l’Olympique de Marseille est récompensé. Il a reçu le trophée « Sport Santé » pour avoir contribué à la création de la section OM Foot Amputés.

OM : Le trophée Sport Santé dans les mains de Stéphane Richard

Ce vendredi 2 octobre 2026, la Ligue de Football Professionnel a annoncé que l’Olympique de Marseille avait été distingué aux Trophées Sport et Management, dans la catégorie « Sport Santé ». Le président Stéphane Richard a lui-même reçu la récompense en présence de Lucie Venet, déléguée générale de Treizième Homme.

Cette distinction représente une belle entrée en matière dans les honneurs pour Stéphane Richard. Même si le sujet n’a rien à voir avec le classement de Ligue 1. Les Phocéens occupent actuellement une honteuse 17e place du Championnat. Tandis que la direction se retrouve associée à une cause qui dépasse le cadre du football.

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Dans son communiqué, la LFP indique que ce projet « permet à des joueurs amputés de pratiquer le football sous les couleurs du club et contribue à donner davantage de visibilité au handisport ». Des personnes amputées peuvent ainsi porter le maillot de l’OM et jouer au sein d’une structure professionnelle.

Une soirée à l’Assemblée nationale

Le mérite ne revient pas uniquement au président actuel. L’initiative avait été lancée du temps de son prédécesseur Pablo Longoria. La direction de l’Olympique de Marseille en récolte aujourd’hui les fruits. Stéphane Richard et son équipe héritent ainsi d’une belle vitrine que le club pourra continuer à faire vivre dans les mois à venir.

❗️L'OM remporte le trophée Sport Santé pour son projet "OM Foot Amputée".



Le trophée a été remis à Stéphane Richard à l'Assemblée Nationale.



[@LFPfr] pic.twitter.com/cYxry0wYnj — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 2, 2026

Notons que cette 13e édition des Trophées Sport & Management s’est tenue le 30 septembre à l’Assemblée nationale. Deux clubs professionnels y ont été mis en avant. Outre l’OM, le Paris FC a également été récompensé, dans la catégorie « Acteurs du sport professionnel », pour la VINCI Mixed Cup. Le prix est revenu à son président Pierre Ferracci, aux côtés de Sabine Granger, directrice générale de VINCI.

Une distinction pour vite oublier l’échec à l’EFC

Cette reconnaissance a une valeur particulière pour l’Olympique de Marseille. Elle met en avant l’image d’un club engagé en faveur du handisport. Elle tombe dans une semaine particulière pour Stéphane Richard. Le président marseillais était candidat au siège laissé vacant par Pablo Longoria au conseil d’administration de l’European Football Club.

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Stéphane Richard n’a recueilli que 5 voix sur 32 lors de cette élection qui s’est déroulé le mardi dernier. C’est le président du LOSC, Olivier Létang l’a largement emporté avec 27 suffrages. Le trophée « Sport Santé » apporte donc une certaine consolation au président phocéen. Même s’il ne gomme pas sa défaite européenne.