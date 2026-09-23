Accueil - Mercato OM - OM : Le gros salaire de Bruno Genesio bloque son départ ?

L’avenir de Bruno Genesio est au centre des interrogations à l’Olympique de Marseille. Son salaire pourrait cependant compliquer les discussions autour d’une éventuelle rupture entre les deux parties.

Bruno Genesio mécontent de la direction de l’OM ?

Le mandat de Bruno Genesia à ‘Olympique de Marseille n’a pas débuté sous de meilleurs auspices. L’entraîneur marseillais s’attendait à perdre plusieurs cadres durant ce mercato estival. Il espérait tout de même accueillir trois ou quatre recrues pour compenser ces nombreux départs, comme l’a indiqué RMC. Son souhait n’a visiblement pas été exaucé.

Bruno Genesio a vu Mason Greenwood, Geronimo Rulli ou encore Facundo Medina s’en aller, sans enregistre la moindre arrivée cet été. Un mercato globalement décevant pour l’entraîneur français qui doit faire avec les moyens. Il manque incontestablement de profondeur sur son banc. Et les blessures de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi n’ont pas amélioré la situation.

À voir

Meilleur buteur de Ligue 1 : cinq joueurs à 4 buts après 5 journées

Lire aussi : Crise à l’OM : « Une surprise à Noël », Genesio déjà menacé

Ce grand chamboulement a laissé un goût amer à Bruno Genesio. Celui-ci aurait a le sentiment d’avoir été trompé sur la marchandise par Frank McCourt. Le propriétaire américain lui avait garanti le maintien d’une ossature solide et l’arrivée de renforts ciblés. Des promesses non tenues qui plongent aujourd’hui l’OM dans la tourmente. Au point de pousser Genesio vers la sortie ?

Quel est le montant exact de ses émoluments ?

L’entraîneur de l’OM a lui-même indiqué qu’il échangerait avec ses dirigeants durant cette trêve internationale fin de faire le point. Le projet sportif a de quoi frustrer le technicien de 60 ans. Un domaine en particulier n’a en revanche pas souffert de la rigueur financière, son contrat.

Loïc Tanzi, journaliste pour L’Équipe, rapporte que Bruno Genesio a bénéficié de conditions salariales très confortables au moment de son arrivée à Marseille. Celui qui percevait près de 220 000 euros brut par mois au LOSC a vu ses émoluments presque doubler. Il percevait environ 400 000 euros brut mensuels à Marseille.

À voir

ASSE : Ivan Gazidis refuse l’étiquette « PSG de la Ligue 2 »

Lire aussi : Mercato OM : Marseille cible Farès Ghedjemis, 15 buts en Serie B

S’il reste loin des sommets atteints par Luis Enrique au Paris Saint-Germain, ce traitement financier ferait de Bruno Genesio le deuxième entraîneur le mieux payé du championnat. C’est tout le paradoxe de ce dossier brûlant. Son salaire imposant constituerait aujourd’hui un bouclier inattendu pour son départ.

Ce contrat XXL protège-t-il l’entraîneur marseillais ?

Bruno Genesio n’est pas certain de conserver son poste jusqu’en Noël s’il les résultats ne s’améliorent. Les Phocéens sont 17es de Ligue 1 après une serie de quatre revers lors des cinq premières journées. Cette position met l’ancien coach lyonnais sur un siège inconfortable, même s’il bénéficie du soutien des supporters.

L'OM ne peut pas virer Bruno Genesio car il touche 400 000 euros par mois. Le club n'a pas les moyens de s'en séparer.



(@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/1L8RsKrIAR — Actu OM (@ActuO_M) September 23, 2026

Le confère de L’Equipe ajoute que la direction de l’Olympique de Marseille n’a d’ailleurs pas les reins assez solides pour assumer le coût de son potentiel licenciement. Loïc Tanzi explique : « L’OM ne peut pas virer Bruno Genesio car il touche 400 000 euros par mois. Le club n’a pas les moyens de s’en séparer ».

Lire aussi : OM : Nouveau scandale au Vélodrome, un journaliste agressé

À voir

Mercato PSG : Ça sent mauvais pour la recrue Mika Godts à Paris

Cette situation explique en grande partie les récentes sorties de Genesio, où il n’hésite plus à pointer du doigt les manquements de sa direction. Un contraste saisissant avec la politique salariale rigoureuse imposée aux joueurs. Ceux-ci sont invités à baisser leur salaire en vue de réduire les charges du club.